Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024), δηλώνει:

– συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 57.599 ευρώ.

-από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 8,7 ευρώ

-εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 2.425 ευρώ.

-καταθέσεις 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών σε λογαριασμούς που είναι δικαιούχοι ο ίδιος και τρίτοι, κατάθεση 1.070 ευρώ.

-ένα διαμέρισμα στην Αθήνα