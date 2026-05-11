Ο οδηγός της Ferrari, ήδη πιστός πελάτης της εμβληματικής μάρκας, συνεχίζει τη σχέση του με την Riva, έχοντας στο παρελθόν στην κατοχή του αρκετά από τα μοντέλα της.

Αυτό το τελευταίο γιοτ, η 20ή μονάδα της σειράς Corsaro Super και με το όνομα Sedici , συνδυάζει κομψές, σπορ γραμμές με πολυτέλεια υψηλής ποιότητας.

Η Riva γιόρτασε την κυκλοφορία του 20ού Riva 102′ Corsaro Super στο ναυπηγείο της La Spezia. Στην τελετή παρευρέθηκε νέος ιδιοκτήτης του, ο οδηγός της Formula 1, Charles Leclerc, ο οποίος επέλεξε για άλλη μια φορά τη μάρκα Riva, έχοντας προηγουμένως στην κατοχή του ένα Diva 82′.

Το Corsaro Super 102′ αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη εξέλιξη του Corsaro 100′. Ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από ένα κομψό και δυναμικό προφίλ.

Το εξωτερικό, όπως εξηγεί το ναυπηγείο σε ανακοίνωσή του, προσαρμόστηκε από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος επέλεξε έπιπλα Minotti με διακοσμητικά μαξιλάρια Jim Thompson.

Από μηχανικής άποψης, το σκάφος είναι εξοπλισμένο με δύο κινητήρες MTU 16V 2000 M96L, ο καθένας από τους οποίους αποδίδει 2.638 ίππους, οι οποίοι προσφέρουν μέγιστη ταχύτητα 28 κόμβων και ταχύτητα πλεύσης 24 κόμβων.