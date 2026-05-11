Η απομάκρυνση των σχεδόν 150 επιβατών και μελών του πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου καταγράφηκε έξαρση χανταϊού, ξεκίνησε χθες υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ανοιχτά της Τενερίφης, καθώς οι υγειονομικές Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Με ιατρικές ομάδες ντυμένες με στολές βιολογικής προστασίας, στρατιωτικά οχήματα να συνοδεύουν τις μεταφορές και αεροσκάφη να περιμένουν στον διάδρομο απογείωσης, η επιχείρηση εκκένωσης εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς υγειονομικές κινητοποιήσεις μετά την πανδημία της Covid-19.

Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν οι ισπανοί επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με μικρές βάρκες από το αγκυροβολημένο πλοίο στο λιμάνι της Γραναδίγια και στη συνέχεια, χωρίς καμία επαφή με το κοινό, οδηγήθηκαν με λεωφορεία σε στρατιωτική ζώνη του αεροδρομίου της Τενερίφης για να μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη και να τεθούν σε νοσοκομειακή καραντίνα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το απόγευμα σήμερα, με ειδικές πτήσεις να μεταφέρουν πολίτες της Ολλανδίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ελλάδας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας στις χώρες τους.

Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν παρουσίαζε συμπτώματα μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η απομάκρυνσή τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει όλους όσοι βρίσκονταν στο πλοίο «επαφές υψηλού κινδύνου» και έχει συστήσει καραντίνα και ενεργή παρακολούθηση διάρκειας 42 ημερών. Οι επιβάτες παρέμεναν απομονωμένοι στις καμπίνες τους επί ημέρες, ενώ οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι ο ιός – ο οποίος μεταδίδεται μόνο μέσω πολύ στενής επαφής – δεν αναμένεται να οδηγήσει σε νέα πανδημία. Ωστόσο, η μεγάλη περίοδος επώασης του χανταϊού, που μπορεί να φτάσει έως και τις οκτώ εβδομάδες, διατηρεί σε επιφυλακή τις διεθνείς υγειονομικές Αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει παγκόσμια επιχείρηση ιχνηλάτησης επαφών.

Συγκεκριμένα πρωτόκολλα

Γενικώς ακολουθούνται συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά κάθε χώρα έχει εξειδικεύσει τους δικούς της ελέγχους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γενικού συντονισμού ώστε να αποφευχθούν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Οι αμερικανοί επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το «MV Hondius» δεν θα τεθούν κατ’ ανάγκη σε καραντίνα, δήλωσε χθες ανώτατος αξιωματούχος των υγειονομικών Αρχών των ΗΠΑ, καλώντας το κοινό να διατηρήσει την ψυχραιμία του απέναντι σε μια κατάσταση που «δεν είναι ίδια με εκείνη της Covid».

Επίσης είχε ανακοινωθεί ότι οι πέντε γάλλοι επιβάτες, εκ των οποίων ο ένας παρουσίασε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού, «θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο για 72 ώρες, όπου θα γίνει πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους πριν οργανωθεί η επιστροφή στην οικία τους, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, με την κατάλληλη παρακολούθηση».

Το πλοίο έφτασε στα Κανάρια Νησιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής μεταφέροντας 146 άτομα, αφού τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό και έξι κρούσματα επιβεβαιώθηκαν μεταξύ οκτώ ύποπτων περιπτώσεων. Μετά την απομάκρυνση των Ισπανών είχε προγραμματιστεί πτήση προς την Ολλανδία για τη μεταφορά πολιτών της Γερμανίας, της Ελλάδας και ορισμένων μελών του πληρώματος. Επόμενες πτήσεις είχαν προορισμό τη Βρετανία, τον Καναδά, την Τουρκία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελευταία προγραμματισμένη πτήση είναι για σήμερα το απόγευμα προς την Αυστραλία.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου στην Τενερίφη εάν το να επιτραπεί στους επιβάτες να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, βασιζόμενοι αποκλειστικά στην προσωπική τους απομόνωση χωρίς επιτήρηση, θα μπορούσε να προκαλέσει νέες εστίες μετάδοσης, απάντησε: «Με βάση την αξιολόγησή μας, αυτό που περιγράφετε δεν πρόκειται να συμβεί».

Ορισμένα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα μεταβεί στο λιμάνι της Σάντα Κρουζ για ανεφοδιασμό και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ολλανδία, από όπου προέρχεται, για απολύμανση.