Στην Ελλάδα επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/05) ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο είχαν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου, παρά το γεγονός ότι δεν εμφανίζει συμπτώματα, τέθηκε σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Οι υγειονομικές Αρχές προχώρησαν στο συγκεκριμένο μέτρο για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η κατάσταση της υγείας του και να διαπιστωθεί αν είναι φορέας του ιού ή αν θα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, ο χανταϊός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες, έχοντας διάφορες μορφές ανάλογα την περιοχή και ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες.

«Ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για τον χανταϊό. Όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο, θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου, τα θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους, όχι σε νοσοκομείο», είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Ο χρόνος επώασης της νόσου που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή».

«Ο χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Τον έχουμε κάθε χρόνο και στην Ελλάδα έχουμε 1-2 κρούσματα. Οι παραλλαγές του δεν κάνουν αναπνευστικό σύνδρομο, πνευμονία. Οι παραλλαγές της Αμερικής κάνουν πνευμονία και κάποιες από αυτές τις πνευμονίες είναι βαριές και μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο», συμπλήρωσε.

Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως από τρωκτικά (μέσω περιττωμάτων ή ούρων) και όχι τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σε στενή και παρατεταμένη επαφή, όπως μεταξύ ζευγαριών ή σε κλειστούς χώρους όπως ένα κρουαζιερόπλοιο, μπορεί να υπάρξει μετάδοση.

«Ο ιός μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, αλλά δύσκολα. Έχουμε αρκετά περιστατικά και καλά μελετημένα όπου έχει τεκμηριωθεί αυτό, γιατί όπως είπαμε, ο ιός των Άνδεων είναι ένας ιός τον οποίο τον γνωρίζουμε δεκαετίες. Κάποιοι άνθρωποι δεν το μεταδίδουν καθόλου και όσοι το μεταδίδουν μέσα από πολύ στενή επαφή μπορεί να το μεταδώσουν σε έναν μικρό αριθμό ατόμων», είπε ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Δεν είναι ένας ιός όπως η covid, που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες επιδημίες. Προκαλεί αυτές τις λεγόμενες μικροεξάρσεις, οι οποίες στην Αμερική είναι αρκετές κάθε χρόνο. Συμβαίνουν συνήθως σε κάποια χωριά στην Αργεντινή ή στη Χιλή και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ενδιαφέρον, γιατί έγινε στη μέση του πουθενά. Ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο ήταν απομακρυσμένο από διάφορα σημεία και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα περιστατικά».

Σημειώνεται πως παρόλο που δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό, υπάρχουν διαθέσιμα τεστ για τη διάγνωσή του.