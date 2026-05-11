Η αγορά πετρελαίου δίνει «μάχη με τον χρόνο», καθώς οι παράγοντες που συνέβαλαν στον περιορισμό των αυξήσεων των τιμών μετά τον πόλεμο στο Ιράν ενδέχεται να μην παραμείνουν σε ισχύ εάν τα Στενά του Ορμούζ μείνουν κλειστά έως τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύκλο ανόδου των τιμών.

Παρά την απώλεια σχεδόν 1 δισ. βαρελιών πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν επιστρέψει στα υψηλά επίπεδα του 2022. Οι αναλυτές της Morgan Stanley επισημαίνουν ότι η αγορά εισήλθε στην κρίση με αποθέματα και οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι αυξημένες εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ και η επιβράδυνση των εισαγωγών από την Κίνα προστάτευσαν την αγορά από το σοκ που προκάλεσε η γεωπολιτική αστάθεια.

Πιέσεις και αβεβαιότητες στην παγκόσμια αγορά

Ένα παρατεταμένο «lockdown» μεγαλύτερο από όσο μπορούν να αντέξουν Κίνα ή ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πίεση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αν και η Κίνα φαίνεται να βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση, η δυνατότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν αυτό το υψηλό επίπεδο εξαγωγών παραμένει αβέβαιη.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή του αργού έχει σημειώσει απότομη άνοδο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά λόγω του διπλού αποκλεισμού από Ιράν και ΗΠΑ. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα που καταγράφηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το πιθανότερο σενάριο είναι το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ πριν οι ΗΠΑ μειώσουν τις εξαγωγές και η Κίνα σταθεροποιήσει τις εισαγωγές της. Αν η διαταραχή συνεχιστεί, οι υψηλότερες τιμές θεωρούνται αναπόφευκτες, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Προβλέψεις για τις τιμές του Brent

Η τράπεζα προβλέπει ότι το Dated Brent θα διαμορφωθεί στα 110 δολάρια το βαρέλι το τρέχον τρίμηνο, στα 100 δολάρια τους επόμενους τρεις μήνες και στα 90 δολάρια μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Στο ανοδικό σενάριο, με παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 130 έως 150 δολάρια το βαρέλι.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, «η αύξηση των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και η μείωση των εισαγωγών της Κίνας κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχουν προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από την έλλειψη 9,3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως».