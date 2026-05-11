Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση 900 ευρώ, μετά την εμπειρία του σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο της Κω το καλοκαίρι του 2024, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Ο 48χρονος πιλότος Ντέιβιντ Έγκερτ πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε all inclusive κατάλυμα του νησιού. Ωστόσο, όπως περιέγραψε, η εμπειρία του μόνο χαλαρωτική δεν ήταν, καθώς δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως όλες οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη «κρατημένες» με πετσέτες, τσάντες και προσωπικά αντικείμενα άλλων τουριστών. Πολλές από αυτές, όπως είπε, παρέμεναν άδειες για ώρες, αφού οι ένοικοι έφευγαν για βόλτα ή ξεκούραση στα δωμάτιά τους.

«Ήταν ένα μεγάλο, πολυτελές ξενοδοχείο, με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και όλες οι 400 είχαν πάνω τους πετσέτες. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες… Υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην Daily Mail.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη

Ο Γερμανός πιλότος αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς –όπως υποστήριξε– ούτε το ξενοδοχείο ούτε ο ταξιδιωτικός πράκτορας έλαβαν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη πρακτική. Περιέγραψε ακόμη πως τα παιδιά του αναγκάζονταν να περιμένουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, περιμένοντας να αδειάσει κάποια ξαπλώστρα.

«Με δύο παιδιά, έχεις ουσιαστικά μόνο δύο επιλογές: είτε κρατάς την ξαπλώστρα σου με μια πετσέτα είτε δεν έχεις καθόλου ξαπλώστρα… Όταν όμως έχεις δύο παιδιά και πρέπει να τα επιβλέπεις όσο κολυμπούν, πρέπει να είσαι κοντά στο νερό και όχι κάπου μακριά», ανέφερε, εξηγώντας το δίλημμα που αντιμετώπιζε.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι είναι ευθύνη των ταξιδιωτικών πρακτόρων να μεριμνούν για την αντιμετώπιση του λεγόμενου «πολέμου της πετσέτας», ώστε οι παραθεριστές να μην αναγκάζονται να αφαιρούν πετσέτες άλλων επισκεπτών από τις ξαπλώστρες.

Τελικά, ο 48χρονος τουρίστας δικαιώθηκε, λαμβάνοντας αποζημίωση 900 ευρώ. Η υπόθεση, σύμφωνα με την Daily Mail, ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για παρόμοιες προσφυγές άλλων ταξιδιωτών κατά τουριστικών εταιρειών.