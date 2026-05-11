Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό του πτώματος ενός 54χρονου, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε και να εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 44 ετών, που σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησαν την εμπλοκή τους και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να κρύβονται διαφορές σχετικές με ναρκωτικές ουσίες. Οι δύο συλληφθέντες και το θύμα φέρονται να είχαν μεταβεί τα μεσάνυχτα σε κατοικία στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, αναζητώντας ποσότητα ναρκωτικών που πίστευαν ότι ήταν κρυμμένη εκεί.

Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, ξέσπασε έντονος καβγάς. Σύμφωνα με την εκδοχή που εξετάζουν οι αρχές, ένας από τους δύο άνδρες άρπαξε όπλο που ανήκε στο θύμα και τον πυροβόλησε στο κεφάλι, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί. Ακολούθως, οι δράστες φέρονται να έδεσαν το σώμα με τούβλα, να το τοποθέτησαν στο πορτ-μπαγκάζ αυτοκινήτου και να το πέταξαν στον ποταμό Λουδία.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, το πτώμα δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και τη συμμετοχή δυτών.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση πολίτη, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην αποκάλυψη των στοιχείων και στην πρόοδο της αστυνομικής έρευνας.