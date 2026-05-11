Χάος επικράτησε στο κρίσιμο ματς μπαράζ ανόδου στη Superleague 2 ανάμεσα σε Πύργο και Ζάκυνθο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κόκκορη, όμως η Ζάκυνθος απάντησε με πέναλτι και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένταση, με αντικείμενα να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ένα από αυτά τραυμάτισε στο κεφάλι τον Μιχάλη Μπαστακό, ο οποίος αποχώρησε με φορείο, ενώ λίγο αργότερα ο διαιτητής διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση.

Η Ζάκυνθος, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, καταδίκασε τα επεισόδια, ενώ εξέφρασε και έντονα παράπονα για τη στάση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου σχετικά με την περίθαλψη του ποδοσφαιριστή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζακύνθου:

«Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο γήπεδο του Πύργου και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Μιχάλη Μπαστακού.

Την ίδια στιγμή, εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και οργή μας για τη στάση και τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, το οποίο αρνήθηκε να προχωρήσει στην απαραίτητη περίθαλψη και εισαγωγή του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή μας, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Πρόκειται για μία ακατανόητη και απαράδεκτη συμπεριφορά, που προκαλεί τεράστια ερωτήματα και έντονο προβληματισμό. Αναρωτιόμαστε δημόσια τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση και ποιοι ενδεχομένως επηρεάζουν ή καθοδηγούν τέτοιες αποφάσεις εις βάρος της υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

Σε στιγμές όπου προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η άμεση ιατρική φροντίδα, δεν χωρούν διακρίσεις, σκοπιμότητες ή αδιαφορία.

Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος απαιτεί άμεσα εξηγήσεις από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της».