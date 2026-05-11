Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την τραγωδία στο Ντένβερ, όπου αεροπλάνο παρέσυρε και σκότωσε έναν άνθρωπο στον διάδρομο απογείωσης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας σοκ.

Στο υλικό φαίνεται το θύμα να περπατά αργά στον διάδρομο του αεροδρομίου, τη στιγμή που το αεροσκάφος κατευθύνεται προς το μέρος του με ταχύτητα 230 χιλιομέτρων την ώρα. Η πρόσκρουση αποδείχθηκε θανατηφόρα, καθώς ο κινητήρας του αεροπλάνου χτύπησε τον άνδρα, προκαλώντας φωτιά και σκηνές φρίκης στον χώρο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά αφότου το θύμα είχε πηδήξει τον φράχτη ασφαλείας του αεροδρομίου. Ο άνδρας παραμένει αγνώστων στοιχείων και δεν ανήκε στο προσωπικό του αεροδρομίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ηχητικό ντοκουμέντο και η αντίδραση του πιλότου

Συγκλονίζει και το ηχητικό απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, στο οποίο ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου για το τραγικό περιστατικό.

«Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», ακούγεται να λέει ο πιλότος, σε φανερή κατάσταση σοκ.

WATCH as new footage shows the Frontier jet hitting a half-crazed trespasser during takeoff at Denver International Airport in Colorado, USA yesterday. — Dane (@UltraDane) May 10, 2026

Η εκκένωση του αεροσκάφους

Αμέσως μετά την ακινητοποίηση του αεροσκάφους, οι 224 επιβάτες, ανάμεσά τους και παιδιά, εκκένωσαν το αεροπλάνο μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης. Οι εικόνες από τη διαδικασία εκκένωσης καταγράφουν έντονη αναστάτωση και πανικό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δώδεκα άτομα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κανενός.

At Denver Airport, Frontier Airlines Flight 4345 hits a person on runway. Airplane's engine on fire — Open News© (@OpenNewNews) May 9, 2026

Μαρτυρίες επιβατών

Ένας από τους επιβάτες περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, λέγοντας πως πίστεψε ότι δεν θα επιβιώσει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα».