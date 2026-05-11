Τίτλος «με τη μία», λοιπόν, για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ηρθε και μολονότι αρκετοί, ακόμη και μέσα στην ΑΕΚ, τον είδαν με δυσπιστία, κατάφερε ο Σέρβος προπονητής με τα αποτελέσματά του και το πάθος που έβγαλε η ομάδα, μαζί με την προσήλωση στον στόχο, να δικαιωθεί.

Ο Νίκολιτς, βέβαια, αυτό το «με την μία και αμέσως», το έχει ξανακάνει! Πήγε στην Ουγγαρία και τη Βίντι το ’17, έφερε τον τίτλο πρωταθλήματος. Στη Ρωσία, στην πρώτη του σεζόν κυπελλούχος τόσο με τη Λοκομοτίβ Μόσχας που πήγε το ’20 όσο και με την ΤΣΣΚΑ τέσσερα χρόνια μετά.

Κάπως έτσι, ο Νίκολιτς μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι αυτό. Γιατί δεν είναι πολλοί οι προπονητές που ανέλαβαν τους Κιτρινόμαυρους και ενώ ελάχιστοι το ανέμεναν, πολύ γρήγορα πάτησαν κορυφή με τα χρώματα της ΑΕΚ. Και όλοι στην πορεία αγαπήθηκαν από το κοινό, έμειναν στη μνήμη όλων.

Ο Γένε Τσάκναντι, ο Ουγγρογερμανός προπονητής, ήρθε το καλοκαίρι του ’62 στην ΑΕΚ και το 1963 αποχώρησε ως πρωταθλητής. Επέστρεψε στα μέσα της σεζόν ’66-’67 και το ’68 και πάλι οδήγησε την ΑΕΚ στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αμέσως κατέκτησε τίτλο ο Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι το 1978, ο Τσικ των φίλων της ομάδας. Όπως άλλωστε και ο σπουδαίος Ντούσαν Μπάγιεβιτς που εμφανίστηκε ως τεχνικός στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1988, μάζεψε τα κομμάτια της ομάδας και μέσα στους επόμενους μήνες, το ’89, την οδήγησε στην πρώτη θέση βάζοντας τις βάσεις και για τις επόμενες σημαντικές επιτυχίες.

Πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ γιόρτασε και ο Ματίας Αλμέιδα: το κατάφερε το 2023. Και βέβαια ο Νίκολιτς, που ένα χρόνο πίσω ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή και ενώ η ομάδα είχε « χίλια προβλήματα», αλλά τελικά το βράδυ της Κυριακής έζησε μια μαγική βραδιά ως πρωταθλητής Ελλάδας 2026.