Στον δρόμο για τη 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, βρίσκονται οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων για αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι «η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν». Παράλληλα, σημειώνει ότι επιχειρείται μετασχηματισμός στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της παιδείας, με τρόπο που ενισχύει την παρουσία του ιδιωτικού τομέα εις βάρος των δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες υποφέρουν από έλλειψη επενδύσεων και υποστελέχωση.

Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ακόμη πως «τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των Σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μαζική διεκδίκηση και αγωνιστική απάντηση στην κυβερνητική πολιτική που, όπως αναφέρει, στηρίζεται σε ισχνές αυξήσεις και επιδοματική προσέγγιση αντί ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους.

Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται:

η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής

η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών

η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην απεργία συμμετέχουν συνδικάτα και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, ενώ κάλεσμα έχει απευθυνθεί σε εργαζόμενους από πολλούς κλάδους. Με ανακοίνωσή τους, και οι δικαστικοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι θα λάβουν μέρος στην κινητοποίηση.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Επιπτώσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από τα αρμόδια σωματεία.