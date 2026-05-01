Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του ΠΑΜΕ.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της χώρας, με αιτήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος. Παράλληλα, το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους σε ξεχωριστή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, η οποία ξεκινά στις 10:30 π.μ.

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, με σωματεία και εργατικά κέντρα να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις τιμής και διεκδίκησης της Πρωτομαγιάς.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. «Συνεχίζουμε στον δρόμο των μεγάλων κινητοποιήσεων, διεκδικώντας δικαιοσύνη, δημοκρατία και ένα κράτος που υπηρετεί την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των λίγων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει πως τιμά τους αγώνες της εργατικής τάξης από το Σικάγο του 1886 έως σήμερα, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση για αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στους χώρους δουλειάς.

Μεταξύ των αιτημάτων της περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία και ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

Επιπλέον, ζητείται αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο –ιδίως σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση–, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποιήσεις.

Η θέση της ΕΕ και του Εργατικού Κέντρου

Η ΕΕ, υλοποιώντας την απόφαση του συνεδρίου της, έχει προκηρύξει 24ωρη γενική απεργία για σήμερα, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. «Η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση», σημειώνει η Συνομοσπονδία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΕ θέτει στο επίκεντρο τη βελτίωση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την προστασία των δημόσιων αγαθών, την αποκατάσταση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Οι θέσεις του ΠΑΜΕ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας υπογραμμίζει ότι η Πρωτομαγιά δεν αποτελεί απλώς ημέρα μνήμης, αλλά ημέρα αγώνα. Όπως σημειώνει, είναι «ένας ζωντανός κρίκος που ενώνει τις θυσίες και τις κατακτήσεις του χθες με τις διεκδικήσεις του σήμερα».

Από την πλευρά του, το ΠΑΜΕ δηλώνει: «Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής της αποστολής. Να δυναμώσει τον αγώνα, να συγκρουστεί με την εξουσία του κεφαλαίου και να ανοίξει τον δρόμο για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους, αδικία και καταπίεση».

Ανδρουλάκης από Καισαριανή: «Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη, για μια κοινωνία πιο δίκαιη»

Στεφάνια και λουλούδια στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής κατέθεσε το πρωί της Πρωτομαγιάς αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.

Αμέσως μετά, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «είμαστε και φέτος εδώ, στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Εδώ που πριν από 82 χρόνια 200 Έλληνες πατριώτες στάθηκαν απέναντι στα όπλα των Ναζί και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Φέτος όμως είναι μια ιδιαίτερη επέτειος. Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας και μαζί με εκείνη τη στιγμή αποτυπώνει τον ηρωισμό στα πρόσωπα των διακοσίων Ελλήνων. Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κοινωνία με ελπίδα και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, αλλά και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές».

Φάμελλος: «Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν μία ζωή με ανασφαλή φθηνή εργασία και ακρίβεια»

Στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά συμμετέχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σε δήλωσή του από την πλατεία Κλαυθμώνος τόνισε: «Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, τους αγώνες των εργαζομένων που έδωσαν και τη ζωή τους για να υπάρχει εργασία με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ευημερία. Και το πρώτο μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι ότι μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και κερδίζουν τα δικαιώματα τους οι εργαζόμενοι. Γιατί και σήμερα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν αντέχουν μία ζωή με φθηνή εργασία, ακρίβεια και χωρίς ασφάλεια στην εργασία. Γιατί πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες δουλειά και ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία, με δυνατότερη αγοραστική δύναμη, με ασφάλεια, χωρίς εργατικά δυστυχήματα, αλλά και με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η δίκαιη Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους γιατί αυτή είναι η ταυτότητα μας. Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματα μας. Καλή Πρωτομαγιά».

Κουτσούμπας: «Προχωράμε για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και κρίσεις που τις πληρώνουν οι λαοί»

Το «παρών» στην απεργιακή κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας τόνισε:

«Τη φετινή Πρωτομαγιά, εκατόν σαράντα χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το οκτάωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς οικονομικές κρίσεις που την πληρώνουν πάντα οι λαοί. Χρόνια πολλά!».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Τιμούμε τους 200 της Καισαριανής – Χρέος μας να διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές»

Στεφάνι στο μνημείο της Καισαριανής κατέθεσε αντιπροσωπεία της Πλεύσης Ελευθερίας, με επικεφαλής την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δήλωσή της η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «η σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης, τιμής και περηφάνιας. Οι 200 της Καισαριανής, οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι που με βλέμμα αγέρωχο, αποφασιστικό, περήφανο βαδίσαν προς το θάνατο και δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους, τις αρχές και τις αξίες τους, είναι εκείνοι στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας. Τιμάμε τους ήρωες της Αντίστασης. Τιμάμε τους διακόσιους της Καισαριανής και δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την Αντίσταση. Γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι «είναι υποχρέωσή μας η ιερή να τους θυμόμαστε. Να θυμίζουμε στις νέες γενιές και στα μικρά παιδιά ότι εδώ που βρισκόμαστε δεν βρισκόμαστε τυχαία, αλλά βρισκόμαστε χάρη σε ηρωικούς αγώνες κάποιων ανθρώπων που αψήφησαν κινδύνους, αψήφησαν το θάνατο και μας κληροδότησαν την πιο περήφανη παρακαταθήκη, την παρακαταθήκη της ελευθερίας. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε χρέος προς τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε χρέος προς τους εαυτούς μας, προς το παρόν και το μέλλον, να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα την καταβολή των γερμανικών οφειλών, την συμμόρφωση του κράτους της Γερμανίας στην υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης για τα διεθνή εγκλήματα που διέπραξαν οι ναζί εναντίον της χώρας μας, εναντίον του λαού μας. Τιμάμε την Αντίσταση, τιμάμε τους διακοσίους της Καισαριανής, τιμάμε την Πρωτομαγιά του ’44. Θυμόμαστε, διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε. Και στο τέλος πάντα η ελευθερία νικά».

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, στα τρένα, στον προαστιακό και στα πλοία, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ακινητοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα παραμείνουν τα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. Παράλληλα, δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν μόνο από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των περιαστικών γραμμών της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς διεκδικούν δημόσιες, ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, αυξήσεις στους μισθούς μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας. Ζητούν επίσης την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από θεομηνίες και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδια, ιδιαίτερα προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) θα κινούνται με προσωπικό ασφαλείας, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ συμμετέχει με 24ωρη απεργία στις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που συνδέει το ΚΤΕΛ με το Αεροδρόμιο.

Παράλληλα, σε αναστολή λειτουργίας τίθενται για επτά ώρες τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Thema». Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, από τις 09:00 έως τις 16:00 δεν θα λειτουργούν οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Επιπλέον, ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις ή περιορισμοί στη λειτουργία του μετρό, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).