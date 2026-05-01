Βίντεο στo Instagram για να παρουσιάσει τα μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχόμενος «καλή Πρωτομαγιά».

Με αφορμή, μάλιστα, τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision, ο πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο με την ατάκα «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα

τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

τον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

το ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες

και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» καταλήγει ο πρωθυπουργός.