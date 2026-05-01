Η αλήθεια είναι ότι το να αλλάξεις τον τρόπο που μετακινείσαι δεν είναι πάντα μια εύκολη απόφαση. Συχνά κολλάμε στο κόστος, στις διαδικασίες ή στο αν τελικά «αξίζει τον κόπο». Όμως, η καθημερινότητα στις πόλεις μας αλλάζει και η ανάγκη για λιγότερο θόρυβο και καθαρότερο αέρα γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Με την πρόσφατη τροποποίηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», αυτή η μετάβαση γίνεται λίγο πιο προσιτή για όλους μας, δίνοντας τον χρόνο και την οικονομική υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να κάνουμε το επόμενο βήμα.

Τι ισχύει

Ο προϋπολογισμός μεγάλωσε: Προστέθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ, οπότε το συνολικό ποσό φτάνει πλέον τα 66.000.000 €. Είναι μια σημαντική βοήθεια για να μην μείνουν αιτήσεις «στον αέρα».

Έχουμε χρόνο: Η νέα προθεσμία για να καταθέσεις την αίτησή σου είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2026. Φυσικά, αν τα χρήματα τελειώσουν νωρίτερα, το σύστημα θα κλείσει, οπότε όσο πιο γρήγορα κινηθείς, τόσο το καλύτερο.

Πότε έκανες την αγορά; Για να δικαιούσαι την επιδότηση, το όχημα (αγορά ή μίσθωση) πρέπει να έχει ημερομηνία από τις 7 Ιουνίου 2025 και μετά. Οτιδήποτε αγοράστηκε πριν από αυτή την ημερομηνία, δυστυχώς δεν καλύπτεται από αυτόν τον κύκλο.

Το όριο στην τιμή: Το αυτοκίνητο που θα διαλέξεις δεν πρέπει να ξεπερνά τις 50.000 € (λιανική τιμή προ φόρων). Είναι ένας κανόνας που μπαίνει για να βοηθηθούν όσοι ψάχνουν προσιτά και καθημερινά οχήματα.

Πόση επιδότηση δικαιούσαι;

Το ποσό της ενίσχυσης (Οικολογικό Bonus) καθορίζεται από τον τύπο του οχήματος και την κατηγορία στην οποία ανήκεις:

1. Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα (Ν1 – Μ1)

Φυσικά Πρόσωπα: Σταθερή επιδότηση 3.000 € για οχήματα με ΛΤΠΦ έως 50.000 €.

Νομικά Πρόσωπα/Επιχειρήσεις: 3.000 € ανά όχημα για ΛΤΠΦ έως 50.000 €.

Bonus Νησιωτικότητας: Για επιχειρήσεις με έδρα σε νησί, προστίθενται επιπλέον 1.000 € ανά όχημα.

2. Μηχανές & Micro-cars (Κατηγορία L)

Μικρά δίκυκλα (L1e-L4e): Επιδότηση 20% επί της αξίας, έως 700 €.

Μεγάλα δίκυκλα/τετράκυκλα (L5e-L7e): Επιδότηση 30% επί της αξίας, έως 1.500 €.

Επιπλέον μπαταρία: Ενισχύεται η αγορά δεύτερης μπαταρίας με 150 €, αν αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού.

3. Ηλεκτρικά Ποδήλατα

Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα: Επιδότηση 30% επί της αξίας, με μέγιστο ποσό τα 500 €.

Επιπλέον ενισχύσεις (Bonus)

Το πρόγραμμα στηρίζει έμπρακτα την απόσυρση παλαιών οχημάτων και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες:

Προαιρετική Απόσυρση:

1.500 € για αυτοκίνητο.

200 € για δίκυκλο (L1e-L4e) ή έως 750 € για μεγαλύτερα οχήματα κατηγορίας L (για επιχειρήσεις σε νησιά).

«Έξυπνος» Φορτιστής: Επιδότηση 400 €.

Άτομα με Αναπηρία: Επιπλέον 1.000 € για αυτοκίνητο ή 500 € για οχήματα κατηγορίας L και ποδήλατα.

Νέοι έως 29 ετών: Επιπλέον 500 € για αυτοκίνητο ή για οχήματα L6e-L7e.

Οικογένειες με τουλάχιστον 3 τέκνα:

Για αυτοκίνητο: 1.000 € για 3 τέκνα και 2.000 € για περισσότερα.

Για δίκυκλα ή ποδήλατα: Σταθερό bonus 500 €.

Η σημασία της ηλεκτροκίνησης

Πέρα από το προφανές οικονομικό όφελος, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αλλάζει την καθημερινότητα. Η αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος ή η ευκολία ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου κάνουν τις μετακινήσεις πιο άνετες και φιλικές προς το περιβάλλον.

Η νέα αυτή φάση του προγράμματος αποτελεί ευκαιρία για μια πιο καθαρή και βιώσιμη μετακίνηση, με ενισχυμένα κίνητρα και μεγαλύτερη διάρκεια. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους στην πλατφόρμα kinoumeilektrika3.gov.gr.

