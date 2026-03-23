Mε τις τιμές των καυσίμων να έχουν γίνει απλησίαστες η Citroen, πιστή στην δέσμευσή της για την ενεργειακή μετάβαση κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ και δίνει λύση στο υψηλό κόστος μετακίνησης. Με τη νέα έκδοση ë-C3 Urban, η Γαλλική φίρμα εκδημοκρατίζει την ηλεκτροκίνηση, ένα μοντέλο που καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων.

Ειδικότερα διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 km αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση. Προσφέρεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων ενώ η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου. Διατίθεται δε στην τιμή των 17.990 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus).