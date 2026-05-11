Ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο γκαλά των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα αθώος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν δεν μίλησε ο ίδιος στο δικαστήριο, καθώς ο δικηγόρος του δήλωσε εκ μέρους του την αθωότητά του. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού πράκτορα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροβόλων όπλων.

May 11, 2026

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Άλεν φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και να εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης επίθεσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και μελών της κυβέρνησής του.

Κατά τη σύντομη διαδικασία, ο Άλεν εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον φορώντας πορτοκαλί φόρμα και δεσμά στη μέση. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστή Τρέβορ ΜακΦάντεν, ο οποίος θα προεδρεύσει της δίκης.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά τη συγγνώμη που ζήτησε άλλος δικαστής για τη μεταχείριση του Άλεν σε φυλακή της Ουάσιγκτον. Ο κατηγορούμενος είχε τεθεί σε απομόνωση και υπό προληπτικά μέτρα λόγω φόβων για αυτοκτονία.