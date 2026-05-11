Η Αναγέννηση Καρδίτσας έκανε αποφασιστικό βήμα για την άνοδο στη National League 1, επικρατώντας με άνεση του Σύλλα Αιδηψού με 88-49 και παίρνοντας προβάδισμα 2-1 στη σειρά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double, έχοντας 21 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ.

Ωστόσο, η φάση που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα ήρθε λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με το χρονόμετρο να εκπνέει, ο πολύπειρος σέντερ πήρε την μπάλα αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο και επιχείρησε ένα σουτ απελπισίας.

Η μπάλα διέγραψε εντυπωσιακή πορεία στον αέρα και κατέληξε στο καλάθι, με το γήπεδο να ξεσπά σε πανηγυρισμούς για το τρομερό buzzer beater του Μπουρούση.

Οι φίλαθλοι της Αναγέννησης σηκώθηκαν όρθιοι αποθεώνοντας τον έμπειρο άσο, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα το εντυπωσιακό καλάθι, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της αναμέτρησης.