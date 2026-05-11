Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τέσσερις ώρες η απολογία του γενικού διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.