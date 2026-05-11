Την ώρα που η πρώτη φωτογραφία από τη στιγμή της μεταφοράς του στο νοσοκομείο «Αττικόν» κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φίλοι του 75χρονου Έλληνα που ήρθε σε επαφή με κρούσμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, αλλά παραμένει ασυμπτωματικός, μίλησαν στο MEGA.

«Εμείς μιλήσαμε χθες μαζί του. Μας είπε ότι θα πάει στο Αϊντχόβεν και από εκεί θα τον παραλάβουν και θα τον φέρουν στο “Αττικόν”. Νομίζω μας είπε για 15 μέρες, αλλά εγώ διάβασα 45» είπε φίλη του μιλώντας στην εκπομπή Live News. Σε καραντίνα στο «Αττικόν», η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν βρίσκεται σε απομόνωση σε μονάδα αρνητικής πίεσης, με τον ίδιο να διατηρεί την ψυχραιμία του παρά την πρωτόγνωρη εμπειρία. «Όταν έμαθα ότι είναι ένας Έλληνας και πληροφορήθηκα ότι είναι αυτός, του έστειλα μήνυμα. Μου είπε ότι είναι όλα καλά» συμπλήρωσε η φίλη του.

Οι αρμόδιοι γιατροί του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, παρακολουθούν στενά την πορεία του και εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Μία χαρά ήταν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα είναι στην απομόνωση. Θα είναι υπό παρακολούθηση γιατί ο ιός αυτός έχει μεγάλο χρόνο επώασης. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει τίποτα. Μέχρι τώρα δηλαδή, γιατί έχουν περάσει και πολλές μέρες από αυτό που έγινε πάνω στο καράβι», λέει η φίλη του.

Το προφίλ του 75χρονου ταξιδιώτη

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή Live News, ο 75χρονος είναι συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι ορειβάτης, δρομέας μεγάλων αποστάσεων και λάτρης της περιπέτειας, έχοντας ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. «Είναι πάρα πολύ δυνατός. Και θα δείτε και από το Facebook. Έχει πάει σε μέρη απίστευτα. Έχει τρέξει ημιμαραθώνιους κάτω στην Ανταρκτική. Και τι δεν έχει κάνει», αναφέρει φίλη του.

Πριν από τρεις μήνες βρισκόταν στο βορειότερο ακρωτήρι της Ευρώπης και στις αρχές Απριλίου στη νοτιότερη πόλη του κόσμου, από όπου ξεκίνησε το κρουαζιερόπλοιο Hondius στο οποίο εντοπίστηκαν τα κρούσματα χανταϊού. «Μόνος του τα κάνει τα ταξίδια αυτά. Δεν πάει δηλαδή με παρέες. Μόνος του, μέσω κάποιου γραφείου. Δεν ξέρω πώς τα διοργανώνει. Πάντως είναι πολύπλοκα τα ταξίδια αυτά που κάνει και πολυήμερα» λέει φίλος του.

Η μόνη περίοδος που σταμάτησε τα ταξίδια του, ήταν κατά την εποχή του κορωνοϊού και τώρα, που τέθηκε σε υποχρεωτική καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Παραμένει απολύτως ασυμπτωματικός, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα συνεχίσει να βρίσκεται σε απομόνωση για εύλογο χρονικό διάστημα.