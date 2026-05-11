Σάρκα και οστά παίρνει το εργαλείο χρηματοδότησης «on-bill financing» μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου 5299/2026 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα στους παρόχους ενέργειας να συνάπτουν συμφωνίες με τους πελάτες τους, σύμφωνα με τις οποίες ο πάροχος θα καλύπτει το κόστος μιας ενεργειακής παρέμβασης και ο πελάτης θα την εξοφλεί σταδιακά μέσω του μηνιαίου λογαριασμού, το λεγόμενο «on-bill financing».

Το «on-bill financing» είναι ένα εργαλείο χρηματοδότησης που στοχεύει κυρίως σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, και με το οποίο νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα μπορούν να διευκολυνθούν εφόσον θελήσουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους (π.χ. εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.ά.).

Το πλεονέκτημα του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου είναι ότι η αποπληρωμή του θα μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και επί της ουσίας σε βάθος χρόνου οι παρεμβάσεις που θα έχουν γίνει με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας θα αντισταθμίζουν μέρος της δόσης που θα καταβάλλεται.

Επιπλέον το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο θα βοηθήσει κυρίως νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να προχωρήσουν σε ενεργειακές παρεμβάσεις λόγω έλλειψης ρευστότητας ή ακόμα και αδυναμίας πρόσβασής τους σε τραπεζικό δανεισμό. Ο ιδιοκτήτης κατοικίας ή μιας μικρής επιχείρησης θα μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση ή άλλες εργασίες ενεργειακής εξοικονόμησης χωρίς να απαιτείται να καταβάλει χρήματα, δηλαδή κάποια προκαταβολή, γεγονός που θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο τους πλέον ευάλωτους.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους, τους φορείς χρηματοδότησης και τους καταναλωτές, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το νέο μοντέλο. Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την Απόφαση αυτή ενισχύεται η προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος.