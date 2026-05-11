Σε κλοιό ακρίβειας παραμένουν οι οδηγοί σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι τιμές των καυσίμων επιμένουν σε απαγορευτικά επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,093€, επιβεβαιώνοντας πως το «φράγμα» των δύο ευρώ αποτελεί πλέον τη νέα καθημερινότητα.

Η κατάσταση στην περιφέρεια και ειδικά στις νησιωτικές περιοχές προκαλεί ίλιγγο, με τις αποκλίσεις από τα αστικά κέντρα να είναι χαοτικές.

Ο «χάρτης» της ακρίβειας ανά περιοχή

Η γεωγραφική κατανομή των τιμών αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τους κατοίκους των νησιών ως τα μεγάλα θύματα της ακρίβειας:

Κυκλάδες: Παραμένουν στην κορυφή της λίστας με την αμόλυβδη να εκτοξεύεται στα 2,225€ και το Diesel κίνησης να σπάει το όριο των δύο ευρώ (2,050€).

Δωδεκάνησα και Επτάνησα: Ακολουθούν με τιμές που αγγίζουν τα 2,177€ (Δωδεκάνησα) και 2,151€ (Κεφαλονιά).

Κρήτη: Στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο η τιμή σταθεροποιείται πάνω από τα 2,14€.

Στον αντίποδα, οι «οικονομικότερες» τιμές καταγράφηκαν στον Νομό Ημαθίας (2,070€), στη Χίο (2,072€) και στην Αττική (2,075€), χωρίς ωστόσο αυτό να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές.