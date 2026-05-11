Με αυξημένο ενδιαφέρον υποδέχθηκαν οι πολίτες την πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα αναμένεται να εξυπηρετήσει σε πρώτη φάση περίπου 4.500 οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα», ανέφερε ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή, 58.961 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα προκειμένου να ενημερωθούν ώστε να συγκεντρώσουν στη συνέχεια τα πιστοποιητικά».

Η κ. Ράπτη υπογράμμισε πως το πρόγραμμα δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή. Όπως είπε, «για κάθε μανούλα, που θέλει να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, δίνεται αυτή η οικονομική ενίσχυση προκειμένου να απασχολήσει έναν επιμελητή ή μία επιμελήτρια για τη φροντίδα του παιδιού της».

Η υφυπουργός διευκρίνισε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μητέρες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Για μία μητέρα με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν τίθεται εισοδηματικό κριτήριο.

Το «Σήμα Διαφορετικότητας» για τις επιχειρήσεις

Παράλληλα, η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Σήμα διαφορετικότητας σε επιχειρήσεις». Στόχος του είναι η εξοικείωση των επιχειρήσεων με την έννοια της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, καθώς και η αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζουν για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων.

Οι επιχειρήσεις που διασφαλίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους επιβραβεύονται με το Σήμα Διαφορετικότητας, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική τους εικόνα.