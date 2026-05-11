Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Κίνα. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ εκεί ύστερα από οκτώ χρόνια. Είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά τώρα έφτασε η ώρα να πραγματοποιηθεί. Τα πράγματα στη διεθνή σκηνή δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ρευστά, ενώ η στρατηγική αντιπαλότητα των δύο χωρών γίνεται συχνά αντιληπτή σε όλη την υφήλιο πια.

Οι δύο υπερδυνάμεις αναζητούν τη σταθερότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Ψάχνουν τρόπους για να μην κλιμακωθεί η υπολανθάνουσα σύγκρουση ανάμεσά τους. Προσπαθούν να βρουν πώς θα συνεργάζονται και θα ανταγωνίζονται ταυτόχρονα, δηλαδή.

Πολλοί αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα από τις συνομιλίες Τραμπ και Σι. Λένε πως τόσο η Αμερική όσο και η Κίνα θα επιχειρήσουν να αγοράσουν χρόνο, ώστε να μειώσουν η μία την εξάρτησή της από την άλλη.

Οι ισορροπίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο μάς αφορούν όλους, όμως. Μας αφορούν όχι μόνο γιατί το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ περιλαμβάνονται στην ατζέντα των συζητήσεων των δύο ανδρών αλλά και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που φαίνεται πως κανένα από τα μεγάλα κράτη δεν έχει την ισχύ να επιβάλλει μόνο του τους κανόνες. Η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων θα αρχίσει να σχηματίζεται καθαρότερα σ’ αυτό το ταξίδι.