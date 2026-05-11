Σοκ στο Ηράκλειο προκαλούν οι εικόνες με τα αιματοβαμμένα ρούχα της 28χρονης μητέρας που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και κινητοποιήσει άμεσα τις Αρχές.

Η νεαρή γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του τραυματισμού της. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σκηνικό που φέρει ίχνη πάλης, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις συλλέγουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν τον εντοπισμό της γυναίκας. Η έρευνα προχωρά μεθοδικά, με στόχο να εντοπιστούν πιθανά εμπλεκόμενα πρόσωπα και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά. Στόχος είναι να ριχθεί φως στα αίτια του περιστατικού που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο.

Ραγδαίες εξελίξεις και συγκλονιστικές μαρτυρίες

Οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της νεαρής μητέρας, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύμα στον αυχένα, είναι ραγδαίες. Οι Αρχές επιχειρούν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε τραυματισμένη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Ήδη σε βάρος του 30χρονου συζύγου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη, ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου για να απολογηθεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται ίχνη αίματος και βιολογικό υλικό που εντοπίστηκαν στο όχημα τύπου κλούβα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Τα δείγματα έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA, ώστε να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι στο όχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό. Το στοιχείο αυτό εντείνει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Νέα μαρτυρία ρίχνει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη η 28χρονη γυναίκα μέσα σε χαντάκι. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη αυτόπτης μάρτυρας, βρέθηκε ο ίδιος στον τόπο της τραγωδίας επιστρέφοντας από τη δουλειά του και αντίκρισε την άτυχη γυναίκα αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου.

«Τα παιδιά ούρλιαζαν»

Σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου βρισκόταν η κλούβα του 30χρονου συζύγου. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ήταν σε έξαλλη κατάσταση και βρισκόταν πάνω από τη γυναίκα, προσπαθώντας να τη σηκώσει, λέγοντάς της «Σήκω αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας».

«Προσπαθούσε να τη σηκώσει, καθώς η γυναίκα ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένη και το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μετακινήσουμε τον τραυματία», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε ΕΚΑΒ και αστυνομία. Όπως είπε, η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ το ασθενοφόρο ήρθε μετά από μισή ώρα.

Το σκηνικό ήταν τρομακτικό, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα: «Φοβόμασταν μήπως ο 30χρονος μας επιτεθεί, προσπαθούσαμε να σώσουμε την άτυχη γυναίκα, ενώ μέσα στην κλούβα βρίσκονταν τα παιδιά, τα οποία ούρλιαζαν».

«Ένα άλλο ζευγάρι ήρθε και πήρε τα παιδιά»

Σημαντική πτυχή στην υπόθεση αποτελεί η παρουσία ενός άλλου ζευγαριού που έσπευσε στο σημείο, «επίσης σε έξαλλη κατάσταση». Όπως είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, το ζευγάρι φώναζε εναντίον τους, τους έσπρωξε, πήρε τα παιδιά από την κλούβα και αποχώρησε.

Όσον αφορά την άτυχη 28χρονη, ο μάρτυρας ανέφερε: «Είδα μώλωπες στα πλευρά της γυναίκας. Θεωρώ ότι δεν ήταν τροχαίο. Ήταν κάτασπρη, είχε χάσει πολύ αίμα από το κεφάλι. Κάποια στιγμή μας κοίταξε με ένα απλανές βλέμμα, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον».