Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιβεβαίωσε την ισχυρή του παρουσία στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής, κατακτώντας την πρώτη θέση και την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης -την οποία έχει κατοχυρώσει από την έναρξη της σεζόν- σημειώνοντας 22% στο σύνολο του κοινού και 17,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε και σε γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε έως και το 33,9%, αποτυπώνοντας τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και σταθερής προτίμησης που έχουν αναπτύξει με το «Τούνελ».