Όπως η VW έτσι και η Skoda στην Ελλάδα προσφέρει το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, όπου όλα τα νέα της μοντέλα συνοδεύονται από μακροχρόνια κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ.

Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασης αυτής, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συντήρησης του οχήματος, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda.

Με κάθε προγραμματισμένο Service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, η κάλυψη ανανεώνεται αυτόματα για δύο έτη ή 30.000 χλμ., έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. από την ημερομηνία 1ης άδειας, όποιο από τα δύο όρια συμπληρωθεί πρώτο. Έτσι, ο πελάτης απολαμβάνει συνεχή προστασία, ενώ το αυτοκίνητό του διατηρείται σε άμεση σύνδεση με την τεχνογνωσία, τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας της Skoda.