Το Freelander 8 , το πρώτο μοντέλο της αναβιωμένης μάρκας Freelander από την κοινοπραξία Chery Jaguar Land Rover , αποκαλύφθηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου το 2026 , τοποθετείται ως ένα «πολυτελές SUV παντός εδάφους» και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Το Freelander 8 υιοθετεί μια κλασική «κυβοειδή» σιλουέτα που χαρακτηρίζεται από ευθείες, στιβαρές γραμμές και κλειστό μπροστινό σχεδιασμό.

Το Freelander 8 είναι εξοπλισμένο με σύστημα LiDAR τοποθετημένο στην οροφή και θα είναι το πρώτο στη σειρά του που θα τυποποιήσει το έξυπνο σύστημα οδήγησης Huawei Qiankun ADS V4.1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατατέθηκαν, το Freelander 8 έχει συνολικό βάρος 2.980 κιλά και μικτό βάρος 3.495 κιλά – μόλις πέντε κιλά λιγότερο από τους 3,5 τόνους.