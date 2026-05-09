Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο νησί της Κω, στην περιοχή Μαστιχάρι, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αρχές, ένας 61χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με οκτώ στελέχη, τα οποία απεγκλώβισαν τον χειριστή. Ο άνδρας μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω, χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ο 61χρονος επιχείρησε να διασχίσει τμήμα ρεματιάς με το τρακτέρ του. Το όχημα ανετράπη, εγκλωβίζοντάς τον κάτω από το βάρος του.

Για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού, προανάκριση διενεργούν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα