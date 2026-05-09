Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο νησί της Κω, στην περιοχή Μαστιχάρι, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αρχές, ένας 61χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με οκτώ στελέχη, τα οποία απεγκλώβισαν τον χειριστή. Ο άνδρας μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω, χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, συνεπεία καταπλάκωσής του από γεωργικό ελκυστήρα, σε περιοχή του δήμου Κω. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 9, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ο 61χρονος επιχείρησε να διασχίσει τμήμα ρεματιάς με το τρακτέρ του. Το όχημα ανετράπη, εγκλωβίζοντάς τον κάτω από το βάρος του.

Για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού, προανάκριση διενεργούν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.