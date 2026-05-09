Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα υπάλληλο καθαριότητας που εργαζόταν σε απορριμματοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο εργαζόμενος βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο τραυματίας χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα, συνολικά είκοσι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.