Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας, μετά τον θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπείρωση και την επιβεβαίωση δέκα νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από τη Δυτική Αχαΐα και την Ηλεία.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα υπό στενή παρακολούθηση των ειδικών.

Όπως αναφέρει το patrinews.gr, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή της Πάτρας ότι πραγματοποιήθηκε ήδη έκτακτη σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή του ΕΟΔΥ. Οι αρχές ξεκινούν άμεσα την ιχνηλάτηση των επαφών των νοσούντων, ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο θα χορηγηθεί προληπτική φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με τοπικό σάιτ στόχος της κινητοποίησης είναι ο περιορισμός της διασποράς της νόσου και η προστασία της δημόσιας υγείας. Οι ειδικοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών, κυρίως στους καταυλισμούς των εργατών γης, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση.