Δύο σχολεία που φιλοξενούν παιδιά από δομές κράτησης στην Κασσαβέτεια θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά έως τις 30 Ιανουαρίου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης.

Από τους 124 ελεγχθέντες, 35 βρέθηκαν θετικοί στην εξέταση Mantoux, με τους περισσότερους να είναι ανήλικοι κρατούμενοι, ενώ ανάμεσά τους υπάρχει και ένας φύλακας.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας, εξαιτίας της ανησυχίας για πιθανή έκθεση στον ιό, δεδομένου ότι διδάσκουν και σε άλλα σχολεία.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.