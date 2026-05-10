Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στα νότια της Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και αφορούσαν συνολικά περισσότερα από εκατό άτομα.

Στην πρώτη περίπτωση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 44 άτομα σε απόσταση περίπου 6 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο Ηράκλειο.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όπου σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 85 άτομα. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη.