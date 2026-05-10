Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, είναι καλεσμένη αυτή την Κυριακή στην εκπομπή «Face 2 Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνουν το μεταναστευτικό, οι δηλώσεις της για τη Γυάρο και τη Μακρόνησο, η αντιπαράθεσή της με την Έλενα Ακρίτα, οι αναφορές στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και οι θέσεις της για τη woke ατζέντα, τη Χαμάς, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Η συνέντευξη κινείται σε υψηλούς τόνους, με αιχμηρές ερωτήσεις, σκληρές απαντήσεις και τοποθετήσεις που αναμένεται να προκαλέσουν πολιτικές αντιδράσεις.

Τι απαντά σε όσους τη χαρακτηρίζουν «Τζόρτζια Μελόνι από τα Lidl»

Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουνε; Αυτά όλα τα ακούω βερεσέ, σημασία έχει το ποιος το λέει και όχι το τι λέει κάποιος. Οπότε ας λένε ό,τι θέλουνε. Σημασία έχει το ότι εγώ λέω τις αλήθειες με ειλικρίνεια πάντα. Σκληρές σε όσους αρέσουν, σε όσους δεν αρέσουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να με παρακολουθούν ούτε να με ακολουθούν στα social media, ούτε να παρακολουθούν τις δηλώσεις μου. Και φυσικά υπάρχει πάρα πολύς κόσμος εκεί έξω, ο οποίος και συμφωνεί και επικροτεί και θέλει επιτέλους όχι απλά να ακούγονται, να εφαρμοστούν κάποια στιγμή στην Ελλάδα.

Για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα και τις δηλώσεις Μπέου

Για όλα υπάρχει τρόπος. Έχω εκφράσει την άποψή μου και έχω ζητήσει να γίνει ένα μνημείο στο Σύνταγμα έτσι ώστε να μην ξεχάσει κανείς ποτέ αυτή την ανείπωτη τραγωδία, αυτό το έγκλημα, το δυστύχημα το οποίο έγινε στα Τέμπη. Όσον αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι το ιερότερο μνημείο της χώρας και φυσικά το να γίνεται εκεί πέρα… να πηγαίνουν σημαίες Παλαιστίνης, να το βεβηλώνουν και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει να γίνονται από διάφορες ομάδες, αυτά από πλευράς μου είναι καταδικαστέα.

Θεωρώ ότι πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο σωστό απέναντι στη μνήμη των θυμάτων θα ήταν το να υπάρξει ένα τέτοιο μνημείο. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το να υπάρχουν κάτω, το να είναι γραμμένα με αυτόν τον τρόπο και το να μπορεί ο καθένας να πατήσει πάνω σε αυτά, εμένα είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει γιατί ακριβώς δεν τιμά τα θύματα των Τεμπών. Μπορεί ο καθένας να περπατήσει εκεί πάνω, να τα πατήσει πάνω σε αυτά κα το να γράφονται στο πάτωμα κοινώς κάτω στην άσφαλτο. Σας διευκρινίζω και σας ξεκαθαρίζω ότι αυτό δεν τιμά τα θύματα. Και ναι, φυσικά θα ήθελα να σβηστούν, αλλά πρώτα πρέπει να γίνει και το μνημείο έτσι ώστε να μείνει για πάντα εκεί όπου πρέπει, για να θυμούνται όλοι τις εγκληματικές αμέλειες και παραλείψεις ενός κράτους.

Για τον εναλλακτικό όρκο του δημοτικού συμβούλου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Εννοείται ότι αυτοί όλοι υποστηρίζουν τη Χαμάς. Δεν έχουν καν το μυαλό τους στο πώς ξεκίνησε όλο αυτό με μια τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς σε ένα φεστιβάλ ειρήνης και αγάπης όπου δολοφονήθηκαν, βιάστηκαν, απήχθησαν νέοι άνθρωποι. Ούτε φυσικά τους νοιάζει το νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη άμυνα. Ζούμε σε μια χώρα που αυτός και ο καθένας σαν αυτόν —όπως ήταν και απαράδεκτη η ανάρτηση της σημαίας της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας— ανεβάζουν σημαίες σε δημόσια κτίρια. Αυτές όλες είναι απαράδεκτες εικόνες, αν στηρίζουν όλα αυτά τα σκουπίδια, θα πω εγώ, μια τρομοκρατική οργάνωση όπως είναι η Χαμάς.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει σε όλους αυτούς να δίνεται καμία ανοχή. Τους έχουμε ανεχτεί πάρα πολλά χρόνια και τους ίδιους και τη χυδαιότητά τους. Τη χυδαιότητα της αριστεράς και της αριστερής βίας και της αριστερής τρομοκρατίας. Σε όλα αυτά υπάρχουν οι ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία σέβεται τους «αγώνες της αριστεράς». Αν υπήρχε μια κυβέρνηση πολύ αυστηρή, δεν θα μπορούσε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ο αέρας έπρεπε να κοπεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Όταν δεν συλλαμβάνεις Ρουβίκωνες, όταν δεν συλλαμβάνεις αυτούς που βεβηλώνουν εκκλησίες… θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί. Θα έπρεπε να υπάρχουν τα «three strikes»: μία, δύο, τρεις, την τρίτη φορά δεν ξαναβλέπεις το φως του ήλιου.

Για το ψήφισμα περί βιασμού και την κόντρα με την Ακρίτα

Να θυμίσω ότι είμαι η μόνη πολιτικός που έχω μιλήσει ανοιχτά για τον χημικό ευνουχισμό, ειδικά για την παιδική κακοποίηση. Έχω τονίσει πόσο επικίνδυνο είναι να ζουν γυναίκες μαζί με λαθρομετανάστες που εγκληματούν και παρενοχλούν στα ΜΜΜ. Είναι δυνατόν να λέγεται τέτοια χυδαιότητα και διαστρέβλωση; Αυτά τα ψηφίσματα σε μεγάλο βαθμό αναφέρονταν σε «trans γυναίκες». Trans και γυναίκα μαζί δεν πάει. Ή είσαι άντρας με περούκα ή είσαι γυναίκα. Trans γυναίκα δεν υπάρχει. Αυτή είναι η βιολογία.

Επίσης, τα ψηφίσματα τσουβάλιαζαν συλλήβδην όλους τους άντρες ως εν δυνάμει βιαστές. Αυτό ενορχηστρώθηκε από την κυρία Ακρίτα, η οποία προέβη σε μια πρωτοφανή χυδαιότητα και ψέμα. Μετά ακολούθησαν διάφορες τυχάρπαστες tiktokers και influencers της συμφοράς για να πιάσουν κάποια like.

Για την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα με μια χειρονομία (σηκωμένο δάχτυλο)

Αυτός είναι ο τρόπος που απάντησε η κυρία Ακρίτα. Φυσικά, κανένας δεν ενοχλήθηκε, διότι η αριστερά μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει. Θα της απαντούσα, αλλά σέβομαι την ηλικία της γιατί είναι στην ηλικία της γιαγιάς μου. Είναι αγωγή, είναι ευγένεια, είναι σεβασμόςΩστόσο, εάν εγώ είχα κάνει μια τέτοια ανάρτηση, θα είχαν ξεσηκωθεί όλα αυτά τα αριστερά σκουπίδια.

Γιατί αν δεν πούμε την ασθένεια με το όνομά της, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να την πολεμήσουμε. Αυτοί οι οποίοι μισούν την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια…

Για τον Ιωάννη Μεταξά

Ο Μεταξάς έμεινε στην ιστορία για το ιστορικό «Όχι». Κρίνεται ένας άνθρωπος στη συνολική του πορεία από μια απόφαση σε μια τόσο κρίσιμη εποχή. Την ώρα που άλλοι —ξαναπάω στο Κομμουνιστικό Κόμμα— βγάζανε διακηρύξεις να μην πολεμήσουμε. Ούτε μπορεί το ότι ήταν δικτάτορας να του στερήσει το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν γι’ αυτό το τεράστιο «Όχι». Οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε.

Αν έχει μετανιώσει για το βίντεο με την κυτταρίτιδα και τη Νέα Δημοκρατία

Όχι, καθόλου. Οι απόψεις μου ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι ίδιες. Δεν έχω αλλάξει το παραμικρό. Ούτε «Άδωνι» με λένε ούτε «Μητσοτάκη» για να κάνω κωλοτούμπες.

Στην επισήμανση ότι αυτό ήταν η αφορμή για την απομάκρυνσή της από τη Νέα Δημοκρατία απάντησε: Δεν έγινε απομάκρυνση τότε. Αποχώρησα το ’22 γιατί κατάλαβα ότι αυτό το κόμμα έχει αποφασίσει να ταχθεί υπέρ της woke ατζέντας και της πολιτικής ορθότητας. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τεράστια δημοσκοπική πτώση στην κοινωνία. Έχει την επιτυχία να έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στα πλαίσια της θεσμικότητας, χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς.

Για τον Τραμπ και τη Μετανάστευση

Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου. Ο Μητσοτάκης τότε ήταν υπέρ της Κάμαλα και του Μπάιντεν και μιλούσε για «αριστερόστροφο τραμπισμό». Εγώ χάρηκα με τη νίκη του Τραμπ γιατί ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε από τη woke ατζέντα, από την κάθε ανωμαλία και τη λαθρομετανάστευση.

Στην Ευρώπη η ισλαμοποίηση γίνεται καθημερινά. Βλέπουμε γειτονιές να μετατρέπονται σε γκέτο. Έρχονται λαθρομετανάστες που έχουν μάθει να εγκληματούν και να βιάζουν δίχως τύψεις. Στις χώρες τους οι γυναίκες έχουν την ίδια αξία με ένα σκαμπό. Πρέπει να έχουμε κλειστά σύνορα. Προτείνουμε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά, όπως η Γυάρος ή η Μακρόνησος, για να περιμένουν εκεί μέχρι την απέλασή τους. Πρέπει να γίνει «σκούπα» σε όλη την Ελλάδα.