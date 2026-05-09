Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, με αφορμή την ομιλία σήμερα Σάββατο (9/5) του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι «μένουν άναυδοι» με τα αρνητικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. «Πώς τα καταφέρατε και κάνατε τους Έλληνες πολίτες ουραγούς στην αγοραστική δύναμη; Πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενοίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο;» αναφέρει χαρακτηριστικά το σχόλιο, θέτοντας ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καλεί τον κ. Μητσοτάκη να μην επικαλείται «χρόνιες παθογένειες» και «βαρίδια» για να δικαιολογήσει την αποτυχία της πολιτικής του. Όπως σημειώνει, «βαρίδι για την πρόοδο της χώρας και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο ίδιος και η κυβέρνησή του».

Αναφερόμενο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το κόμμα υποστηρίζει ότι «επιστρατεύει ένα αφήγημα», σύμφωνα με το οποίο «το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ». «Τα έχετε μπερδέψει, κ. Πρωθυπουργέ», προσθέτει το σχόλιο, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί τα βήματα του προκατόχου του «στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες και στο χάιδεμα των funds».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταλήγει, πως ο πρωθυπουργός «αναζητά το σκιάχτρο του προκατόχου του», υπογραμμίζοντας ότι «φιλί της ζωής δεν υπάρχει στην περίπτωσή του».

«Ο Αδωνις Γεωργιάδης έχει πολλά νεύρα και αυτογελοιοποιείται»

Με αυστηρή γλώσσα σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τη πρότασή του για τετραήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ χαρακτήρισε άθλιες τις επικρίσεις του υπουργού Υγείας για τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου. «Πολλά νεύρα έχει ο κ. Γεωργιάδης τελευταία. Τη μία θέλει να καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την άλλη στρέφεται ευθέως κατά συναδέλφων του υπουργών παίρνοντας θέση στην εσωκομματική κούρσα των δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σχετικά.

Συνεχίζει δε, αναφέροντας ότι «χθες επέλεξε να αυτογελοιοποιηθεί εκ νέου. Προπαγανδίζει ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις για θέσεις έντασης διανοίας, -όπως προγραμματιστές, εργαζόμενοι σε marketing, HR, λογιστήρια-, θα κλείσουν τα νοσοκομεία, οι ταβέρνες και τα μανάβικα της χώρας (!)». Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει δηκτικά πώς «θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης. Πρέπει να είναι μαύρα τα μαντάτα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις της κυβέρνησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

«Οι χλευασμοί και οι προσβολές του κ. Γεωργιάδη προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, είναι άθλιοι. Αποδεικνύουν πολύ απλά, ότι δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στις ρηξικέλευθες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την τετραημερη εργασία», τονίζει στην ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κόμματος και υπογραμμίζει: «Και κάτι τελευταίο προς τον κ. Υπουργό: Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο λαός. Και είναι το ΠΑΣΟΚ που θα σας στείλει στην αντιπολίτευση».