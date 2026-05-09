Το ιταλικό Υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή «ενεργή επιτήρηση» για τέσσερις επιβάτες που ταξίδευαν σε πτήση της KLM με ανταπόκριση προς τη Ρώμη, ως πιθανά κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Στην ίδια πτήση είχε επιβιβαστεί, για λίγα λεπτά, μια γυναίκα που προηγουμένως βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius και αργότερα νοσηλεύτηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου κατέληξε λόγω ιογενούς λοίμωξης χανταϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, τα στοιχεία επικοινωνίας των τεσσάρων επιβατών έχουν ήδη καταγραφεί και διαβιβαστεί στις αρμόδιες περιφέρειες Καλαβρίας, Καμπανίας, Τοσκάνης και Βένετο. Στόχος είναι η ενεργοποίηση της διαδικασίας επιτήρησης, «στο πλαίσιο της αρχής της μέγιστης προφύλαξης».

Σε απομόνωση σε νοσοκομείο της Αγγλίας οι Βρετανοί επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News μετέδωσε, ότι βρετανοί επιβάτες και προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από την έξαρση του χανταϊού θα μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, για να απομονωθούν μετά από τον επαναπατρισμό τους.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να δέσει αύριο στο ισπανικό νησί της Τενερίφης, ενώ μετά οι 22 Βρετανοί υπήκοοι που βρίσκονται σε αυτό, θα ταξιδέψουν αεροπορικώς στη Βρετανία.