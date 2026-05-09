Η αγωνιστική στην Premier League το απόγευμα του Σαββάτου (09/10) είχε έντονο ενδιαφέρον, με σημαντικά αποτελέσματα τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στις ευρωπαϊκές θέσεις. Η Μπράιτον συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, ενώ η Μπόρνμουθ πήρε πολύτιμο «διπλό» που τη διατηρεί ζωντανή στο κυνήγι του Champions League. Στο Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν σε ένα παιχνίδι με ρυθμό και ευκαιρίες, αλλά χωρίς νικητή. Μπράιτον – Γουλβς 3-0

Φουλ για Ευρώπη η Μπράιτον των Κωστούλα – Τζίμα, η οποία διέλυσε με 3-0 την ουραγό και υποβιβασμένη Γουλβς και βρέθηκε στην 7η θέση που οδηγεί στο Conference League. Οι Γλάροι προηγήθηκαν με το καλημέρα, αφού μόλις στο πρώτο λεπτό ο Χίνσελγουντ βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο 5΄ήταν ησειρά του Ντανκ να σκοράρει, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνει ο Μίντε στο 86΄.

Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1

Ζωντανή στη μάχη του Champions League έμεινε η Μπόρνμουθ! Τα Κεράσια πέρασαν με 1-0 από την έδρα της Φούλαμ, παρέμειναν στην 6η θέση και μείωσαν προσωρινά στο -3 την απόσταση από την πρώτη πεντάδα που οδηγεί στο Champions League. Αν και η Μπόρνμουθ έμεινε με δέκα παίκτες στο 41΄εξαιτίας της αποβολής του Κρίστι, η αριθμητική ισορροπία επανήλθε πριν από το ημίχρονο με την απευθείας κόκκινη στον Άντερσεν στο 45΄+7΄. Τελικά στο 53΄ο Ράιαν πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα και υπέγραψε την απόδραση της Μπόρνμουθ από το Λονδίνο, τη στιγμή που η Φούλαμ έμεινε πολύ πίσω στο ευρωπαϊκό κυνήγι.

Σάντερλαντ- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0