Το Netflix ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «James», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαΐου και θα είναι αφιερωμένη στον Χάμες Ροντρίγκες.

Λίγο πριν από το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο αρχηγός της εθνικής Κολομβίας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με τη σειρά να παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας του.

Η παραγωγή αποτελείται από τρία επεισόδια και, μέσα από προσωπικές αφηγήσεις του ίδιου, καταγράφει τη διαδρομή του από την παγκόσμια αναγνώριση στο Μουντιάλ του 2014 μέχρι τη συμμετοχή του σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου.

Σε σκηνοθεσία του Σιμόν Μπραντ, το ντοκιμαντέρ εστιάζει όχι μόνο στις επιτυχίες του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, όπως τραυματισμούς, περιόδους αμφισβήτησης και επιστροφές μετά από αποτυχίες.

Παράλληλα, συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων οι Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο Βιέιρα, Ρανταμέλ Φαλκάο και Λουίς Ντίαζ, αλλά και οι προπονητές Χοσέ Πέκερμαν και Νέστορ Λορένθο, οι οποίοι μιλούν για την προσωπικότητα και την πορεία του.

Μέσα από συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό, η σειρά επιχειρεί να αποτυπώσει την πιο ανθρώπινη πλευρά του Κολομβιανού άσου, σε μια περίοδο όπου η εθνική του ομάδα ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση.