Ο αρχηγός βγήκε αμέσως να θυμίσει πως «τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου». Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη δεν παρέλειψαν να προσθέσουν ότι το 1992 ζητούσε την παραίτηση του ιδρυτή του Κινήματος. Αλλά και πως έφτιαξε δικό του πολιτικό σχηματισμό το 2012, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ επειδή δεν ψήφισε το δεύτερο Μνημόνιο (για όσους έχουν απωθήσει στα βάθη της μνήμης τις άχρηστες πληροφορίες εκείνης της εποχής, αναφέρονται στην «Κοινωνική Συμφωνία», που ίδρυσε με τη Λούκα Κατσέλη). Η αμφισβήτηση της πασοκοσύνης του Χάρη Καστανίδη, βέβαια, κουτουλάει με τους επόμενους στόχους της κομματικής διεύρυνσης.

Οταν περιμένεις την Κασιμάτη, μιλάς με τη Τζάκρη και ποντάρεις στην επιστροφή του Μωραΐτη, δεν πείθεις πως ανησυχείς για την πίστη των στελεχών σου στον πράσινο ήλιο – έστω κι αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως στη συγκεκριμένη περίπτωση η αφοσίωση στους ιεράρχες του κομματικού δόγματος κάποτε χανόταν κι άλλοτε κλονιζόταν.

Ο μοναδικός σύντροφός του που τον υπερασπίστηκε δημόσια, ζήτησε από το Πολιτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στην ΚΕ την κατ’ εξαίρεση συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια. Δεν εισακούστηκε. Η αλήθεια είναι πως κάτι ανάλογο έχει ξανασυμβεί, όμως. Το προηγούμενο Καταστατικό του κόμματος, του Ιουνίου του 2022 (στο κεφάλαιο 12, άρθρο 35, παράγραφος 5), προέβλεπε ανώτατο όριο τριών θητειών για τους βουλευτές. Και παρ’ όλ’ αυτά, εκείνος, που πρωτοεκλέχθηκε το 1981, ήταν υποψήφιος στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Οσοι τον έζησαν ως κοινοβουλευτικό μεταξύ 2019 και 2023 λένε ότι δούλευε και βοηθούσε – με την αυθεντία του παλιού, φυσικά – τη σχετικά μικρή ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε θέματα Δικαιοσύνης. Ωστόσο, οι περισσότεροι που έχουν συνεργαστεί μαζί του τον περιγράφουν σαν «ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία». Η αφιλτράριστη εκδοχή του πολιτικού του ψυχογραφήματος τον θέλει «ειδικού χειρισμού».

Επίσης, επίμονος μελετητής της πασοκικής ανθρωπογεωγραφίας παρατηρεί πως υπήρξε σταθερά υπέρμαχος της συγκρότησης ενός προοδευτικού μετώπου, έχοντας συνομιλητές σε ΝΕΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, πολιτικοί του φίλοι σημειώνουν ότι δεν έκανε ποτέ όντως ένα βήμα προς τα εκεί. Γιατί, εξηγούν, πίστευε πως πρώτα οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη στο ΠΑΣΟΚ για ό,τι του καταλόγιζαν στα χρόνια της κρίσης.

… και από την Ανάποδη

Ο Ανδρουλάκης τού αναγνώρισε ειρωνικά ότι έχει μια «στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τις ηγεσίες του» στην οποία «είναι συνεπής».

Το ίδιο περίπου υποστηρίζουν και κεντροαριστερές πηγές που μόνο ανδρουλακικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. «Ο εκκεντρικός του χαρακτήρας συνεπαγόταν συνέχεια εσωκομματικά προβλήματα.

Ολοι οι πρόεδροι είχαν τέτοια μαζί του», σημειώνει μία από αυτές. Βαθύτερη αιτία εκείνων που απέκτησε ο νυν θεωρείται η τάση του λάτρη του πομπώδους ύφους να δείχνει πως «ξέρει καλύτερα». Αφορμή για να αρχίσουν να βγαίνουν παραέξω στάθηκε, κατά τον πασοκικό θρύλο, η υπόσχεση την οποία φέρεται να έδωσε ο πρώτος στον δεύτερο πριν τις κάλπες του Ιουνίου του 2023 ότι δεν θα κρατήσει τελικά την έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με διηγήσεις, του εξήγησε ότι την πήρε τον Μάιο, ώστε να στείλει το σήμα πως ενδιαφέρεται για τον Βορρά). Από το αρχηγικό περιβάλλον, πάλι, διατείνονται ότι δεν προσφέρθηκαν εγγυήσεις.

Το γυαλί ράγισε τότε αλλά δεν έσπασε. Ακόμη κι ο αποκλεισμός του από το βήμα κομματικών εκδηλώσεων στην επί σειρά ετών εκλογική του περιφέρεια – που δεν είχε περάσει απαρατήρητος από παραπολιτικές στήλες – τον εξόργιζε χωρίς να τον ωθεί στην έξοδο. Διά τούτο λέγουν ορισμένοι πως η αυτανάφλεξή του πυροδοτήθηκε από ένα σενάριο το οποίο κυκλοφόρησε στα πηγαδάκια του χώρου: τη φήμη πως δεν θα ισχύσει για την Τζάκρη, η οποία μετρά 22 χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα, το καταστατικό κόλλημα, με πρόσχημα τα 11 εξ αυτών, που ήταν βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και Κασσελάκη.

Για την ιστορία, παρότι οι ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ στη συμπρωτεύουσα νιώθουν πως δεν εκπροσωπούνται (αφού, δεν έχουν ντόπιο ομοϊδεάτη τους στη Βουλή και θα κληθούν να σταυρώσουν δύο πρώην συριζαίους), αυτός δεν λείπει σε όλους εκεί. «Προκαλούσε κι έντονες αντιπάθειες», επισημαίνει γνώστης των τοπικών πραγμάτων. Η δε συμπόρευση Σαουλίδη με τον Τσίπρα δεν διευκολύνει ένα δικό του ταξίδι προς την Ιθάκη.

Μέχρι και πασόκοι που συμμερίζονται τη γνώμη του Καστανίδη για τον επικεφαλής δεν σχολίασαν θετικά την αποχώρησή του. Τους φάνηκε υπερφίαλη κίνηση, ενώ εκείνοι μένουν και υπομένουν σιωπηλοί προς το παρόν. Αναμενόμενο. Στο Κίνημα, τηνεσωκομματική κριτική πολλοί αγάπησαν, κάποιον που κατέβηκε για αρχηγός και πήρε 2,94% κανείς.