Η προστασία του Υμηττού δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο τους δήμους που τον περιβάλλουν.

Αφορά συνολικά την ποιότητα ζωής στο λεκανοπέδιο, την ανθεκτικότητα των πόλεών μας, την ασφάλεια των πολιτών και τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον. Σε μια εποχή όπου οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες, οφείλουμε να μιλήσουμε καθαρά: δεν αρκεί πλέον να παρεμβαίνουμε μετά την καταστροφή. Πρέπει να προλαμβάνουμε.

Αυτός είναι ο πυρήνας του SPAY FORUM 2026, που πραγματοποιείται στις 12 και 13 Μαΐου, με τίτλο «Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα & Διακυβέρνηση». Ως Πρόεδρος του ΣΠΑΥ, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας είναι να μετατρέψουμε την εμπειρία σε σχέδιο και τη συνεργασία σε καθημερινή πρακτική. Ο Υμηττός χρειάζεται σταθερή φροντίδα, επιστημονική τεκμηρίωση, σύγχρονα εργαλεία και καθαρούς ρόλους για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το φετινό Forum δεν είναι μια τυπική διοργάνωση. Είναι μια ουσιαστική συνάντηση ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή: της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας, της επιστήμης, των εθελοντικών ομάδων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε όχι γενικά και αόριστα, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιπυρική περίοδο, την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη νέα διακυβέρνηση της πρόληψης.

Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι κανένας φορέας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Οι δήμοι, η Περιφέρεια, το κράτος, οι επιστήμονες και οι εθελοντές πρέπει να λειτουργούν ως ενιαία αλυσίδα προστασίας. Με κοινή γλώσσα, κοινά δεδομένα, κοινό σχεδιασμό και διαρκή αξιολόγηση.

Το «Υμηττός 2030» είναι μια πρόσκληση ευθύνης. Να δούμε το βουνό όχι ως όριο ανάμεσα στις πόλεις μας, αλλά ως κοινό σημείο αναφοράς. Να επενδύσουμε στην πρόληψη πριν χρειαστεί η αποκατάσταση. Να προστατεύσουμε σήμερα αυτό που θα καθορίσει την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών.