Σοκ και βαθιά οδύνη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, με τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση να φωτίζουν ένα χρονικό βίας, απειλών και εμμονής που φαίνεται να εκτυλισσόταν εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος δράστης, πατέρας 17χρονου που είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023, φέρεται να πυροβόλησε επανειλημμένα τον νεαρό στην περιοχή της Αμμουδάρας το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, αδειάζοντας το όπλο του.

Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει αναζητώντας καταφύγιο σε κοντινό ξενοδοχείο, ωστόσο δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Μαρτυρίες και οπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές αποτυπώνουν το μένος της επίθεσης. Ειδικότερα, από το βιντεοληπτικό υλικό κάμερας στην περιοχή του φονικού, αλλά και από κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, προκύπτει ότι ο δράστης, αφού άδειασε πάνω στο θύμα το περίστροφο, στη συνέχεια κλώτσησε το άψυχο σώμα του.

Λίγη ώρα μετά το έγκλημα, ο 54χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και παραδόθηκε, επιδεικνύοντας ψυχραιμία. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, όταν ρωτήθηκε για τα κίνητρά του, φέρεται να απάντησε: «Έκανα αυτό που έπρεπε», χωρίς να δείξει μεταμέλεια. Στη συνέχεια παρέδωσε το όπλο και τέθηκε υπό κράτηση.

Διαβάστε ακόμη – Δολοφονία στην Κρήτη: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της εκτέλεσης του 20χρονου στην Αμμουδάρα

Ζούσε υπό καθεστώς φόβου ο 21χρονος

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 21χρονος ζούσε υπό καθεστώς φόβου, καθώς δεχόταν απειλές. άλλες

Σύμφωνα με την καταγγελία του, περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου του 2024, ο άτυχος νέος έξω από την οικία του, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο δράστης φέρεται να τον χτύπησε με ξύλινο αντικείμενο στα χέρια και στα πόδια, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Στη συνέχεια, πυροβόλησε μία φορά προς το μέρος του θύματος, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα τροπή, όταν η αδελφή του παθόντα αναγνώρισε τον φερόμενο δράστη. Οι αστυνομικές αρχές του Α.Τ. Μαλεβιζίου προχώρησαν άμεσα στην αναζήτησή του και τον συνέλαβαν εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς να εντοπιστούν επιβαρυντικά στοιχεία.

Επιπλέον, δόθηκε εντολή για εγκληματολογική εξέταση, με λήψη δειγμάτων από τις παλάμες του κατηγορουμένου για την ανίχνευση καταλοίπων πυρίτιδας, καθώς και για ιατροδικαστική εξέταση τόσο του ίδιου όσο και του θύματος. Στο πλαίσιο διοικητικών μέτρων, κατασχέθηκε και η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα.

Ωστόσο, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο στις 4 Μαρτίου 2026, όταν ο ίδιος 21χρονος υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 54χρονου, αυτή τη φορά για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου το ίδιο βράδυ και συνελήφθη. Την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία σε βάρος του υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Α.Τ. Μαλεβιζίου ενημέρωσε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για την παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Οι όροι αυτοί περιλάμβαναν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και την απαγόρευση προσέγγισης του θύματος και των οικείων του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Επιπλέον, του είχε απαγορευτεί κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί τους — είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά, είτε διά ζώσης — μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.