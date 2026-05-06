Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτής του CNN, απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο «Το Στόμα του Νότου» λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια πραγματική αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονταν ο πρώτος «σούπερ σταθμός» της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή τηλεοπτικά κανάλια ταινιών και κινουμένων σχεδίων, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως οι Atlanta Braves.

Από την επιχειρηματικότητα στη φιλανθρωπία

Ο Τέρνερ υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος –ιδρυτής του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών, ακτιβιστής για την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων και ένθερμος περιβαλλοντολόγος. Ως ένας από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέβαλε καθοριστικά στην επανεισαγωγή του βίσωνα στην αμερικανική Δύση. Παράλληλα, δημιούργησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Captain Planet» για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το περιβάλλον.

Το όραμα που άλλαξε την ενημέρωση

Ήταν όμως το τολμηρό του όραμα για τη μετάδοση ειδήσεων από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο που τον καθιέρωσε διεθνώς. Το 1991, το περιοδικό Time τον ανακήρυξε «Άνθρωπο της Χρονιάς», επισημαίνοντας ότι «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αν και αργότερα πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποσύρθηκε από την ενεργό επιχειρηματική δράση, παρέμεινε υπερήφανος για το CNN, το οποίο χαρακτήριζε ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Η μάχη με την άνοια

Λίγο πριν από τα 80ά του γενέθλια, το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, νοσηλεύτηκε με ήπια μορφή πνευμονίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης για την ανάρρωσή του.

Η άνοια με σωμάτια Lewy (Dementia with Lewy Bodies – DLB) αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές άνοιας παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατη κλινική εικόνα. Πρόκειται για διαταραχή που προκαλεί προοδευτική επιδείνωση της λειτουργικότητας του ασθενούς, επηρεάζοντας όχι μόνο τη νοητική ικανότητα αλλά και ένα ευρύ φάσμα σωματικών και συμπεριφορικών λειτουργιών.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές άνοιας, η DLB δεν περιορίζεται στη γνωστική έκπτωση. Επηρεάζει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση και τη διαχείρισή της ιδιαίτερα απαιτητική για τους ειδικούς.

Η DLB παρουσιάζει στενή παθολογική και κλινική συγγένεια με τη νόσο Πάρκινσον (Parkinson’s Disease). Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 30% των ασθενών που πάσχουν από Πάρκινσον θα αναπτύξουν τελικά μορφή άνοιας γνωστή ως Parkinson’s Disease Dementia.

Η κοινή βάση των δύο παθήσεων εντοπίζεται στα λεγόμενα σωμάτια Lewy μικροσκοπικές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών που ανιχνεύονται στον εγκέφαλο των ασθενών και στις δύο περιπτώσεις. Η κύρια διαφοροποίηση μεταξύ τους αφορά συνήθως τη χρονική σειρά εμφάνισης των κινητικών και των νοητικών συμπτωμάτων.