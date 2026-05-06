Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα The Post το πρωί της Τετάρτης ότι είναι «πολύ νωρίς» για να ξεκινήσουν δια ζώσης ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις αισιόδοξες αναφορές πως οι δύο χώρες πλησιάζουν σε ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του 67ήμερου πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε αν η εφημερίδα θα πρέπει να στείλει ξανά απεσταλμένο στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά τις πληροφορίες από το Ισλαμαμπάντ ότι υπάρχει προκαταρκτική συμφωνία, ο πρόεδρος απάντησε: «Δεν νομίζω».

«Νομίζω ότι θα το κάνουμε — είναι πολύ μακριά», πρόσθεσε. «Όχι, είναι υπερβολικό».

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναρτήσει στο Truth Social ότι «αν το Ιράν συμφωνήσει να παραδώσει ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί —κάτι που, ίσως, είναι μεγάλη υπόθεση— η ήδη θρυλική Epic Fury θα λάβει τέλος και ο ιδιαίτερα αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν, δυστυχώς, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση απ’ ό,τι πριν».

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήταν διατεθειμένος να ταξιδέψει στο Πακιστάν για να υπογράψει μια επίσημη συμφωνία, σε ένδειξη σεβασμού προς τις προσπάθειες του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, να φέρει κοντά την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ τερμάτισε απότομα την τηλεφωνική του επικοινωνία με την The Post το πρωί της Τετάρτης, λέγοντας ότι είχε ραντεβού με «τους στρατηγούς».

Πηγή: The New York Post