Ο Γαλαξίας μας απέκτησε τη σημερινή του μορφή σταδιακά, μέσα από μια μακρά διαδικασία συγχωνεύσεων με μικρότερους γαλαξίες, τους οποίους είτε απορρόφησε είτε ενώθηκε μαζί τους. Η κατανόηση αυτής της εξελικτικής πορείας αποτελεί κλειδί για τη μελέτη της κοσμικής ιστορίας του Σύμπαντος.

Οι αστρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζουν ποια άστρα του Γαλαξία προέρχονται από άλλους γαλαξίες, αναλύοντας χαρακτηριστικά όπως την εκκεντρότητα των τροχιών τους και τη χημική τους σύσταση. Όταν μια ομάδα άστρων εμφανίζει κοινά γνωρίσματα, είναι πιθανό να πρόκειται για απομεινάρι ενός παλαιότερου γαλαξία που διαλύθηκε μέσα στον δικό μας, σύμφωνα με το Phys.org.

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, οι επιστήμονες εξέτασαν 20 άστρα τα οποία πιστεύουν ότι σχηματίστηκαν από κοινού σε έναν νάνο γαλαξία, γνωστό ως Λόκι, πριν αυτός συγχωνευθεί με τον Γαλαξία μας. Τα άστρα αυτά είναι φτωχά σε μέταλλα, δηλαδή περιέχουν μικρές ποσότητες στοιχείων βαρύτερων από το υδρογόνο και το ήλιο.

Τα πρώτα άστρα του Σύμπαντος αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο. Μέσα στους πυρήνες τους, μέσω πυρηνικής σύντηξης, παρήγαγαν βαρύτερα στοιχεία, τα οποία εμπλούτισαν το διαστρικό υλικό και πέρασαν στις επόμενες γενιές άστρων. Έτσι, τα πολύ φτωχά σε μέταλλα άστρα θεωρούνται απολιθώματα των πρώτων φάσεων σχηματισμού των γαλαξιών.

Οι πρώτοι «δομικοί λίθοι» του Γαλαξία

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, μικροί αρχαίοι γαλαξίες όπως ο Λόκι λειτούργησαν ως δομικά υλικά για τη δημιουργία μεγαλύτερων γαλαξιών. Κατά τη συγχώνευσή τους, τα άστρα, το αέριο και η σκοτεινή ύλη τους διασκορπίζονταν μέσα στο υπό διαμόρφωση γαλαξιακό σύστημα.

Έτσι, τα πιο αρχαία και φτωχά σε μέταλλα άστρα, που συνδέονται με την πρώτη φάση σχηματισμού του Γαλαξία, αναμένεται να βρίσκονται στις εσωτερικές περιοχές του. Αντίθετα, όσα προστέθηκαν αργότερα εντοπίζονται συχνότερα στην εξωτερική άλω.

Τι αποκάλυψε η χημική σύνθεση των άστρων

Το ενδιαφέρον της νέας έρευνας είναι ότι τα 20 αυτά άστρα δεν βρίσκονται στην άλω, αλλά στο γαλαξιακό επίπεδο. Η ομάδα περιλαμβάνει τόσο άστρα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την περιστροφή του Γαλαξία όσο και άστρα με ανάδρομη κίνηση. Όλα όμως παρουσιάζουν έντονες έκκεντρες τροχιές.

Οι ερευνητές συνέκριναν τη χημική τους σύνθεση με εκείνη άστρων της άλω, νάνων γαλαξιών και πληθυσμών από υπολογιστικές προσομοιώσεις. Τα χημικά ίχνη αποκάλυψαν ότι τα άστρα αυτά εμπλουτίστηκαν από εξαιρετικά ενεργητικά φαινόμενα, όπως υπερκαινοφανείς υψηλής ενέργειας, ταχέως περιστρεφόμενα άστρα μεγάλης μάζας και συγχωνεύσεις αστέρων νετρονίων. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις εμπλουτισμού από εκρήξεις λευκών νάνων.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ότι τα συγκεκριμένα άστρα προέρχονται πιθανότατα από έναν βραχύβιο αλλά έντονα ενεργό νάνο γαλαξία. Ο Λόκι φαίνεται πως εμπλούτισε γρήγορα το υλικό του πριν απορροφηθεί από τον Γαλαξία μας. Το γεγονός ότι άστρα με ορθή και ανάδρομη κίνηση φέρουν παρόμοια χημικά χαρακτηριστικά ενισχύει την εκτίμηση ότι έχουν κοινή προέλευση.

Η μελέτη