Το ΑΣΕΠ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την πλήρωση 21 θέσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, που αφορούν μόνιμο προσωπικό στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τουρισμού.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στόχος είναι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, ώρα 08:00, έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ώρα 23:59. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η πλήρωση των θέσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις τουριστικές ειδικότητες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ