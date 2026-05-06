Περίπου 30 φοιτητές συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού, διαμαρτυρόμενοι για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην Παιδεία.

Οι φοιτητές φώναξαν συνθήματα ζητώντας από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος, που αφορά τη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Όπως υποστήριξαν, δεν προτίθενται να αποδεχθούν μέτρα που, όπως είπαν, θα πλήξουν τις σπουδές και τα πτυχία τους. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εισαγωγής διδάκτρων στα προπτυχιακά προγράμματα, στη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και στην εξίσωση των πανεπιστημιακών τίτλων με εκείνους των κολεγίων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους φοιτητές, χωρίς να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.