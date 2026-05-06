Το επιτελικό κράτος αποτελεί μηχανισμό συντονισμού κυβερνητικών πολιτικών και διαχείρισης κρίσεων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι τίποτα παραπάνω». Επισήμανε επίσης πως ακόμη και οι βουλευτές της ΝΔ που συνέταξαν τη σχετική επιστολή αναγνώρισαν τις επιτυχίες του επιτελικού κράτους.

«Λάθος ο διαχωρισμός υπουργών σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε λανθασμένο τον διαχωρισμό μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών υπουργών. Όπως είπε, «δεν υπάρχουν μαύρα και άσπρα σημεία», εξηγώντας ότι στην κατηγορία των εξωκοινοβουλευτικών μπορεί να ανήκουν πρόσωπα όπως ο γραμματέας του κόμματος ή ο γραμματέας οργανωτικού. «Εγώ το 2023 έδινα τη μάχη σε όλη την Ελλάδα ως γραμματέας του κόμματος, για την ψήφο στο κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «κάποιοι λένε ότι κακώς οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν κατεβαίνουν, άλλοι ότι κακώς κατεβαίνουν». Κατά τον ίδιο, την απάντηση έδωσαν οι πολίτες στις εκλογές του 2023. «Όταν σου δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει να λογοδοτείς στους πολίτες και να κρίνουν αν αξίζει να συνεχίσεις», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός αποφασίζει ποιος θα έχει χαρτοφυλάκιο.

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των εκλογών, υπενθύμισε ότι «κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί τέθηκαν στην κρίση των πολιτών». Συγκεκριμένα, «στην Α’ Αθηνών πρώτος βγήκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στα νότια ο Τάκης Θεοδωρικάκος, στα δυτικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και στην ανατολική Αττική η Σοφία Ζαχαράκη».

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, χαρακτήρισε την αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ «ιστορικής σημασίας», καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Θα μπει ένα πλαίσιο που, εφόσον υπάρξουν συναινέσεις, μπορεί να αλλάξει πολλά προς το καλύτερο», ανέφερε.

Επίθεση στον Τσίπρα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, λέγοντας ότι στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι «να αποτινάξει το 2015 από πάνω του». Όπως σημείωσε, «στο βιβλίο Η Τελευταία Μπλόφα κάτι τέτοιο δεν έχει γραφτεί». Πρόσθεσε δε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν πήγε να πει την άποψή του σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που θυμίζει την αλήθεια. Και το πικρό ποτήρι της αλήθειας θα το πιει ο κ. Τσίπρας».

Σχολιάζοντας την πολιτική στάση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Το rebranding συνίσταται στο εξής απλό: Εγώ ο ηθικός και καθαρός παραπλανήθηκα από διάφορους Βαρουφάκηδες, Λαφαζάνηδες και είμαι κάτι άλλο». Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «ο κύριος Τσίπρας ήταν ο ηθικός αυτουργός όλων αυτών». Υποστήριξε ακόμη ότι «τις συντάξεις που έλεγε ότι θα αυξήσει, τις πετσόκοψε» και πρόσθεσε πως «η χώρα, που το 2014 ήταν έτοιμη να βγει έστω και λίγο στο φως, φορτώθηκε για δεκαετίες 100 με 120 δισεκατομμύρια αχρείαστα, επειδή ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του ήθελαν να κάνουν επανάσταση».