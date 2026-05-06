Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τα τρία τελευταία παιχνίδια της σεζόν ξεκίνησε από χθες, καθώς το ρεπό της Δευτέρας ήταν ουσιαστικά το τελευταίο για τους Ασπρόμαυρους, με βάση το απαιτητικό πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League, που περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις από τις 10 ως τις 17 Μαΐου.

Τα προβλήματα τραυματισμών παραμένουν, ωστόσο υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα επιστροφής.

Ο λόγος για τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος είχε υποστεί θλάση στα μέσα Απριλίου, και δίνει καθημερινά τη δική του μάχη για την επάνοδο στη δράση.

Ο 30χρονος κρητικός επιθετικός προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμούς και να μπει σε μέρος των προπονήσεων προς το τέλος της εβδομάδας. Η αποστολή του μόνο εύκολη δεν είναι, όμως δείχνει πεισμωμένος να προλάβει έστω ένα από τα τελευταία ματς, είτε αυτό με την ΑΕΚ είτε εκείνο με τον Παναθηναϊκό.

Η έντονη επιθυμία του να προλάβει έστω κάποια από τα παιχνίδια στο φινάλε της σεζόν εξηγείται και από το γεγονός πως επηρεάστηκε σε προσωπικό επίπεδο από τη νέα ατυχία που τον βρήκε.

Λίγο μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο ματς με την Κηφισιά, υπέστη νέα θλάση, η οποία τον κράτησε εκτός σε κομβικές αναμετρήσεις, ανάμεσά τους και ο τελικός του Κυπέλλου.

Ουσιαστικά, ο Γιώργος Γιακουμάκης επιδιώκει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε να κλείσει τη σεζόν ως ενεργό μέλος της ομάδας και όχι από τη λίστα των τραυματιών.

Ωστόσο, υπάρχει και μια δεύτερη, πιο στρατηγική ανάγνωση της στάσης του. Ο έλληνας επιθετικός εμφανίζεται διατεθειμένος να πιέσει καταστάσεις με στόχο την παραμονή του στον ΠΑΟΚ.

Ο δανεισμός του από την Κρουζ Αζούλ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παρότι το ενδεχόμενο ενεργοποίησής της παραμένει ανοιχτό, στον ΠΑΟΚ εξετάζουν και το σενάριο διαπραγμάτευσης για χαμηλότερο ποσό, έχοντας ως «σύμμαχο» τη σαφή επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Από τη μία πλευρά, η μεξικανική ομάδα στοχεύει να μεγιστοποιήσει το οικονομικό όφελος από πιθανή πώληση. Από την άλλη, ο Γιακουμάκης δείχνει αποφασισμένος να παίξει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, ακόμη και να ταξιδέψει το καλοκαίρι στο Μεξικό, προκειμένου να έχει απευθείας επαφές με τη διοίκηση της Κρουζ Αζούλ και να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος για την οριστική επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό βρίσκει τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ζυγίζει όλα τα δεδομένα της αναμέτρησης της περασμένης Κυριακής, καθώς μπορεί ο Δικέφαλος να επικράτησε των Ερυθρόλευκων με 3-1 όμως η εικόνα του ΠΑΟΚ στο σύνολο της αναμέτρησης δεν είναι από εκείνες που «συμβαδίζουν» με το αποτέλεσμα.

Ο ρουμάνος τεχνικός σκέφτεται παρεμβάσεις στη μεσαία γραμμή, και περιμένει περισσότερα από τον Σουαλιό Μεϊτέ, που προσπαθεί να ανακτήσει αγωνιστικό ρυθμό έστω και στο «παρά πέντε» της σεζόν, που θα είναι σημαντικό με βάση το διακύβευμα που είναι το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα πλέι οφ.