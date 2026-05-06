Ο Τιν Γεντβάι διανύει τους τελευταίους μήνες του στον Παναθηναϊκό. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ προσπάθησε κι άλλες φορές να τον… επαναπατρίσει, χωρίς επιτυχία, αλλά αυτό το καλοκαίρι φαίνεται πως θα γίνει αυτό που επιθυμούν τόσο οι Κροάτες, όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Θα γυρίσει στη χώρα του προκειμένου να «περπατήσει» εκεί τα τελευταία βήματα της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Χθεσινά δημοσιεύματα στην Κροατία αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο ίδιος ο Γεντβάι δεν κρύβει πλέον τη θέλησή του για επιστροφή, ενώ από τον Παναθηναϊκό η… τάση είναι να αποχωρήσει ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός.

Αλλά δεν θα είναι και ο μόνος από την… παλιά φουρνιά του Παναθηναϊκού που θα αποχωρήσει.

Οι Πράσινοι έχουν ήδη αρχίσει την ανανέωση από τον Γενάρη, βάζοντας πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, αλλά και αρκετά νέα παιδιά όπως ο Τεττέη, ο Παντελίδης, ο Αντίνο, ο Κοντούρης, o Κάτρης, ο Γιάγκουσιτς.

Μια ανανέωση που θα συνεχιστεί το ερχόμενο καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό να προχωρά σε ξεσκαρτάρισμα ανεξαρτήτως του προπονητή που θα κάθεται στον πάγκο.

Ο Γεντβάι ανήκει στην κατηγορία των παικτών που δεν θα συνεχίσουν, όπως επίσης στην ίδια κατηγορία ανήκουν ο Τζούρισιτς, ο Σιώπης, o Βιλένα, ο Σισοκό, ο Σφιντέρσκι, ενώ μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί για τον Ινγκασον. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να δούμε παίκτες όπως ο Τσέριν να πωλούνται ή παίκτες όπως ο Πάντοβιτς να φεύγουν με δανεισμό.

Γενικά πάμε για ένα καλοκαίρι αρκετών αλλαγών στον Παναθηναϊκό, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει το τι θα ζητήσει ο νέος προπονητής, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά που φέρνουν τον Ράφα Μπενίτεθ στην πόρτα της εξόδου.

Αν για παράδειγμα ο νέος τεχνικός επιθυμεί να βρει κάτι διαφορετικό στη θέση του επιθετικού χαφ σε σχέση με τους Μπακασέτα και Ταμπόρδα, είναι ένα ερώτημα τι θα γίνει με τους δύο ποδοσφαιριστές.

Οπως πολύ μεγάλο είναι και το θέμα του τερματοφύλακα. Το πιθανότερο είναι πως ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να αποκτήσει δύο τερματοφύλακες, αφού οι Λαφόν και Τσάβες αναμένεται να αποχωρήσουν.

Ολα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο Παναθηναϊκός και το καλοκαίρι θα προχωρήσει σε πολλές μεταγραφές, που σίγουρα θα ξεπεράσουν τις 7-8 συνολικά. Ισως να πάμε και σε διψήφιο αριθμό, ανάλογα τις πωλήσεις και τα «θέλω» του προπονητή.

Θυμίζουμε πως μία από τις βασικές διαφωνίες της διοίκησης με το σκεπτικό και το πλάνο Μπενίτεθ ήταν πως ο Ισπανός σε συνάντηση που είχε με τους διοικούντες εμφανίστηκε με μια έκθεση η οποία περιελάμβανε 11-12 μεταγραφές που θα ήταν όλες για τη βασική ενδεκάδα.

Ενα πλάνο που είχε έρθει σε αντίθεση με αυτό της διοίκησης και όλα όσα είχαν συμφωνηθεί εξαρχής με τον πολύπειρο προπονητή και επί της ουσίας έφερε και τη μεγάλη ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές.