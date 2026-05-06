Σοκ στην Αίγινα έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός βρέφους ηλικίας μόλις ενάμιση έτους, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης από το νησί στον Πειραιά. Η τοπική κοινωνία θρηνεί, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 20:00 σήμανε συναγερμός για τη διακομιδή του παιδιού, το οποίο έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη μεταφορά του.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Η είδηση έχει συγκλονίσει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες υγείας της Αίγινας. Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή γεγονότα.

Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που έχει βυθίσει στο πένθος το νησί.