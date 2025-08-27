Συνολικά πέντε είναι τα επιβεβαιωμένα περιστατικά μόνο στο νησί της Αίγινας φέτος το καλοκαίρι, όπου πολίτες χρειάστηκαν ασθενοφόρο, αλλά δεν υπήρχε βάρδια οδηγού.

Αντίστοιχο συμβάν με την 79χρονη που έχασε τη ζωή της στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, συνέβη τον Ιούλιο, με μια 83χρονη που πνίγηκε στην παραλία του Μαραθώνα. «Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, καλούσαν το Κέντρο Υγείας, η εφημερεύουσα γιατρός τους έλεγε, ότι δεν υπάρχει οδηγός, δεν μπορούσε να στείλει ασθενοφόρο, όπου δέχθηκε βέβαια και φωνές και παράπονα, βρήκε στο τηλέφωνο κάποιο οδηγό εκτός βάρδιας, που ξεκίνησε από εκεί που βρισκόταν να σπεύσει στο Κέντρο Υγείας να πάρει το ασθενοφόρο, να πάει στο σημείο και μετά από 40 λεπτά που έφθασε εκεί, έτσι και αλλιώς ήταν αργά», είπε η Αντωνία Δημητρουλάκου, μέλος πρωτοβουλίας συλλογών–σωματείων για το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Σύλλογοι, κάτοικοι, αλλά και γιατροί, εδώ και 9 μήνες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας. Όπως τονίζει στο MEGA η γυναίκα που μετά από τροχαίο μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας και με ασθενοφόρο να είχε πάει, τις ίδιες υπηρεσίες θα λάμβανε. Την περασμένη Παρασκευή 22 Αυγούστου υπήρχε προγραμματισμένη μόνο μία βάρδια και αυτή στις 11:00 το βράδυ. Κατά την διάρκεια της ημέρας, με χιλιάδες τουρίστες στο νησί, δεν υπήρχε κανένα διαθέσιμο ασθενοφόρο.

«Αυτή τη στιγμή θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Στην τελική ποιος φταίει; Είναι τρεις οδηγοί όλο το καλοκαίρι να καλύψουν όλα τα 24ώρα. Φταίνε οι άνθρωποι; Και αν τους έδωσαν ρεπό ή άδεια, ποιος φταίει; Είναι μόνο η Αίγινα; Στα άλλα νησιά τι συμβαίνει; Σε αυτή την χώρα έτσι πάμε, μέχρι να γίνει το κακό», λέει το περιβάλλον της οικογένειας της 79χρονης. Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας.